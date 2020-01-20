Мнение: Ливийское урегулирование

В Берлине проходит международная встреча по урегулированию в Ливии. Встреча представлена большим числом участников, однако ее результаты выглядят крайне сомнительными в связи с наличием серьезных противоречий как между сторонами самого ливийского конфликта, так и среди внешних игроков

Источник: Эль Мюрид

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