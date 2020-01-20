Мнение: Ливийское урегулирование

В Берлине проходит международная встреча по урегулированию в Ливии. Встреча представлена большим числом участников, однако ее результаты выглядят крайне сомнительными в связи с наличием серьезных противоречий как между сторонами самого ливийского конфликта, так и среди внешних игроков
Источник: Эль Мюрид
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американские исследователи заявили об успешном применении наночастиц соли для ликвидации онкологических клеток. Соответствующая научная работа была осуществлена сотрудниками Университета Джорджии. Не секрет, что в последние годы врачи регулярно разрабатывали различные лекарственные препараты для противодействия раку. Тем не менее, в большинстве случаев они негативно воздействовали как на зараженные, так и на здоровые ткани. Ученые из США […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ирина Шейк показала любовника в кровати / 18 декабря
- Мнение: Грозный ответ / 23 декабря
- Наука: Рост и интеллект будущего ребёнка предсказывать бесполезно / 26 ноября
- Пришло время сливать Мадуро? / 12 декабря
- Мнение: Больше никаких компромиссов для США. Россия развернет новейшее наступательное вооружение / 2 декабря
- Наука: Ходьба улучшает работу мозга? / 27 ноября
- Критик Сергей Соседов вызвал скандал обвинением родственников в смерти Юлии Началовой / 2 января
- «Хватит быть убогой»: жесткий выпад Бородиной взбесил народ / 6 декабря