Мнение: Ливийское урегулирование

20.01.2020, 5:15, Разное

В Берлине проходит международная встреча по урегулированию в Ливии. Встреча представлена большим числом участников, однако ее результаты выглядят крайне сомнительными в связи с наличием серьезных противоречий как между сторонами самого ливийского конфликта, так и среди внешних игроков

Источник: Эль Мюрид



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