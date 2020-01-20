Помпео поделился ожиданиями от берлинской конференции по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что благодаря достигнутым в ходе международной конференции в Берлине договоренностям нефтяные терминалы в Ливии вновь заработают.

По словам Помпео, на встрече в Берлине удалось достигнуть прогресса по вопросу соблюдения режима прекращения огня в Ливии, передает ТАСС.

«Был достигнут прогресс в деле установления полноценного режима прекращения огня, перемирия, временного вывода [войск] из состояния повышенной боевой готовности», – сообщил госсекретарь США.

«Мы надеемся, что препятствование отправке нефти из страны прекратится по итогам этого разговора», – отметил Помпео, которого цитирует пресс-служба Госдепартамента США.

В минувшую субботу Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение из-за решения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара закрыть основные порты страны для экспорта нефти. После этого глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж обратился за помощью к другим странам и пригрозил Хафтару международной интервенцией.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе встречи решений.

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности, а также предложили создать механизм экономического восстановления Ливии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.





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