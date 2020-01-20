Рэпер Гуф лишился телефона и денег во время отдыха в Таиланде

Популярный российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, во время отдыха на курорте в Таиланде потерял телефон, а вскоре лишился всех денег из-за утери карточки. В связи с этим исполнитель решил обратиться за помощью к фанатам через сестру.

В последние дни поклонники музыканта были взволнованы его активностью в социальных сетях: поначалу он раскритиковал политиков, а затем сделал несколько важных заявлений и противоречивых публикаций. Затем рэпер и вовсе не выходил в прямой эфир, пропав на длительное время. Интернет-пользователи начали волноваться, однако его сестра заявила, что с рэпером всё в порядке. Единственными вещами, которых он лишился, стал телефон и банковская карта. Поэтому Долматов и решил обратиться к сестре.

Отметим, что 2019 год оказался для Гуфа очень сложным: он переживал развод с супругой Айзой Анохиной, а затем появились слухи о тяжелом финансовом положении исполнителя. Музыкант расстался и со следующей возлюбленной — Кети Топурией.

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