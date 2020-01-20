Гуайдо собрался призывать к усилению давления на Россию

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью испанскому изданию La Razon пообещал настаивать на усилении международного давления на Россию, чтобы Москва отказалась от поддержки президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
«Было бы проще решить его [кризис], если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС [Венесуэлы], и если бы [президент Николас] Мадуро не имел бы поддержки России, которая осуществляется через пропаганду и дипломатию. Мы будем настаивать на применении механизмов давления, дипломатических и закулисных в отношении России», – цитирует Гуайдо ТАСС.
Напомним, США призывают к свержению президента Венесуэлы Мадуро, поддерживая лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем Боливарианской Республики. Накануне Мадуро заявил о готовности к диалогу с США.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью испанскому изданию La Razon пообещал настаивать на усилении международного давления на Россию, чтобы Москва отказалась от поддержки президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. «Было бы проще решить его [кризис], если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС [Венесуэлы], и если бы [президент Николас] Мадуро […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке / 1 января
- Нарколог объяснил опасность приема таблеток после застолья / 27 декабря
- Зинченко забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в сезоне / 5 января
- Минск анонсировал встречу Путина и Лукашенко в конце недели / 3 декабря
- Трижды судимый мужчина убил бывшую жену, сына и пасынка в Татарстане / 3 декабря
- Суд продлил арест фигуранту «московского дела» Суровцеву на полгода / 17 декабря
- Меркель отреагировала на трагическую гибель немецких туристов в Северной Италии / 5 января
- Москалькова намерена дать оценку делу блогера Егора Жукова / 5 декабря