Гуайдо собрался призывать к усилению давления на Россию

20.01.2020, 4:44, Новости дня

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью испанскому изданию La Razon пообещал настаивать на усилении международного давления на Россию, чтобы Москва отказалась от поддержки президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

«Было бы проще решить его [кризис], если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС [Венесуэлы], и если бы [президент Николас] Мадуро не имел бы поддержки России, которая осуществляется через пропаганду и дипломатию. Мы будем настаивать на применении механизмов давления, дипломатических и закулисных в отношении России», – цитирует Гуайдо ТАСС.

Напомним, США призывают к свержению президента Венесуэлы Мадуро, поддерживая лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем Боливарианской Республики. Накануне Мадуро заявил о готовности к диалогу с США.



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Последнее: Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью испанскому изданию La Razon пообещал настаивать на усилении международного давления на Россию, чтобы Москва отказалась от поддержки президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. «Было бы проще решить его [кризис], если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС [Венесуэлы], и если бы [президент Николас] Мадуро […]

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