Мнение: О нездоровье Владимира Путина

Кто бы стал спорить, что Кремль полон тайн, большинство из которых он, вопреки расхожему мнению, хранить всё же умеет неплохо. Особенно когда дело касается таких чувствительных вопросов, как #здоровье главы государства. Домыслов и слухов эта горячая тема порождает традиционно множество, реальная #информация хранится за семью печатями, почти никогда никуда не просачиваясь…
Кстати, а есть ли повод усомниться в состоянии здоровья Владимира Путина именно сейчас?
Хм-м-м… Да, несмотря на все фото- и видеокадры, где вроде бы всё в порядке.
Причина для сомнений веская – начавшийся #трансферт. Точнее, почему решительная спецоперация с правкой Конституции началась в январе 2020, больше чем за четыре года до истечения срока текущих полномочий нынешнего президента.
Общество почему-то не заострило внимание на этом вопросе, углубившись в детали предложенных поправок к Основному закону. Все как-то удовлетворились объяснением, мол, Кремль хочет успеть до ближайших выборов американского президента, чтобы Вашингтон не вмешался в процесс. Мол, это страховка на случай победы в ноябре явно антироссийского кандидата.
Хотя пока ни разу не было случая, чтобы Владимир #Путин ставил свои действия в зависимость от гипотетических событий в стане вероятного противника.
Другое объяснение, мол, гарант Конституции хочет успеть лично создать правоприменительную практику по своим поправкам, чтобы направить оную в нужное русло. Но и это вилами по воде писано.
С другой стороны, быть может, всё проще и… где-то страшнее?
Может, всё дело в таких вещах, на которые всесильный президент повлиять не может и против которых #медицина бессильна?
Может, например, он таки получил на руки неутешительный диагноз и предполагаемый оставшийся срок, намного меньший предполагавшегося прежде? Может именно эта, самая простая и банальная причина заставляет так спешить?
Понятно, что гадания на здоровье Владимира Путина – уже национальный спорт. Но вдруг именно сейчас тот самый случай, когда это, по меньшей мере оправданно?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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Последнее: Кто бы стал спорить, что Кремль полон тайн, большинство из которых он, вопреки расхожему мнению, хранить всё же умеет неплохо. Особенно когда дело касается таких чувствительных вопросов, как #здоровье главы государства. Домыслов и слухов эта горячая тема порождает традиционно множество, реальная #информация хранится за семью печатями, почти никогда никуда не просачиваясь… Кстати, а есть ли […]
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