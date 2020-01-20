Зеленскому отказали в праве выступить на форуме памяти Холокоста в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel заявил, что представителям Киева отказали в праве выступить в Израиле на форуме памяти Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
«Нас (Украину) не пригласили выступать [на форуме память Холокоста 22-23 января в Израиле]. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
При этом Зеленский выразил мнение, что поскольку, по его словам, каждый четвертый еврей, погибший в результате Холокоста, был уроженцем Украины, то было бы справедливо, чтобы он все-таки выступил с речью.
Ранее Израиль резко осудил публичное прославление антисемитов на Украине.
Напомним, в начале января президент Польши Анджей Дуда отказался посещать форум памяти Холокоста в Израиле по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, так как организаторы не предоставили ему право выступить с речью.
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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel заявил, что представителям Киева отказали в праве выступить в Израиле на форуме памяти Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. «Нас (Украину) не пригласили выступать [на форуме память Холокоста 22-23 января в Израиле]. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», […]
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