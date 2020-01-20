Шествие памяти Маркелова и Бабуровой в Москве

20.01.2020, 4:15, Разное

В согласованной акции 19 января приняли участие 1,3 тысячи человек.

18 января в Москве состоялось ежегодное шествие памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 года. Участники акции также выразили протест против сегодняшнего преследования политических активистов, пыток и репрессий. По оценке «Белого счетчика», в согласованной акции приняли участие 1,3 тысячи человек.

Участники акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой перед её началом. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Задержание активиста Константина Фокина перед началом акции. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Бывший фигурант «Московского дела» Владислав Барабанов с плакатом в поддержку фигурантов дела «Сети»* на шествии. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участники шествия проходят мимо праздничных украшений на Тверском бульваре. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Колона представителей Левого блока. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Гоголевский бульвар. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Задержание у Кропоткинской. Всего было задержано как минимум 10 человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фигурант «Болотного дела» Алексей Гаскаров. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Возложение цветов на Пречистенке, где были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Влад Докшин
фотокорреспондент
*«Сеть» — запрещенная в РФ организация.

Источник: Новая газета



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Последнее: В согласованной акции 19 января приняли участие 1,3 тысячи человек. 18 января в Москве состоялось ежегодное шествие памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 года. Участники акции также выразили протест против сегодняшнего преследования политических активистов, пыток и репрессий. По оценке «Белого счетчика», в согласованной акции приняли участие […]

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