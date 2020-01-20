Мнение: Берлинским соглашениям нет альтернативы

Обсуждение судьбы Ливии в Берлине.
Из того, что заявлено:
1. Политическому урегулированию нет альтернативы. Стороны поддерживают идею о прекращении огня.
2. Необходимо поддерживать эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам.
3. Участники переговоров договорились не поддерживать дальнейшую эскалацию.
4. Высказано пожелание о создании единой центральной ливийской власти под гражданским контролем.
5. Процесс урегулирования должен завершится всеобщими свободными выборами.
Окончательное коммюнике саммита содержит призывы к прекращению огня, но не четкий порядок действий, которые приведут к реальной остановке войны.
Пока что выглядит все достаточно вяло и напоминает переговоры по Сирии до вмешательство России в конфликт.
Ничего не мешало нарушать эмбарго на поставку оружия и ранее, а теперь его завезли столько, что оно уже и не так принципиально.
Плюс ко всему, Саррадж и Хафтар пока что так и не подписали общий документ, где обязуются прекратить огонь и заниматься политическим урегулирование. Выборы и центральная власть станут возможны, либо если Хафтар с Сарраджем договорятся, либо если Хафтар завалит Сарраджа.
В порядке юмора — Помпео призвал ливийцев "взять судьбу страны в свои руки и построить безопасное будущее свободное от насилия и иностранного вмешательства". Цинизм 80-го левела от представителя страны, которая собственно и превратила жизнь ливийцев в настоящий ад на земле.
Источник: Colonel Cassad
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