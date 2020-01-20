Мнение: Берлинским соглашениям нет альтернативы

20.01.2020, 4:10, Разное

Обсуждение судьбы Ливии в Берлине.

Из того, что заявлено:

1. Политическому урегулированию нет альтернативы. Стороны поддерживают идею о прекращении огня.
2. Необходимо поддерживать эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам.
3. Участники переговоров договорились не поддерживать дальнейшую эскалацию.
4. Высказано пожелание о создании единой центральной ливийской власти под гражданским контролем.
5. Процесс урегулирования должен завершится всеобщими свободными выборами.


Окончательное коммюнике саммита содержит призывы к прекращению огня, но не четкий порядок действий, которые приведут к реальной остановке войны.

Пока что выглядит все достаточно вяло и напоминает переговоры по Сирии до вмешательство России в конфликт.
Ничего не мешало нарушать эмбарго на поставку оружия и ранее, а теперь его завезли столько, что оно уже и не так принципиально.
Плюс ко всему, Саррадж и Хафтар пока что так и не подписали общий документ, где обязуются прекратить огонь и заниматься политическим урегулирование. Выборы и центральная власть станут возможны, либо если Хафтар с Сарраджем договорятся, либо если Хафтар завалит Сарраджа.

В порядке юмора — Помпео призвал ливийцев "взять судьбу страны в свои руки и построить безопасное будущее свободное от насилия и иностранного вмешательства". Цинизм 80-го левела от представителя страны, которая собственно и превратила жизнь ливийцев в настоящий ад на земле.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Обсуждение судьбы Ливии в Берлине. Из того, что заявлено: 1. Политическому урегулированию нет альтернативы. Стороны поддерживают идею о прекращении огня.2. Необходимо поддерживать эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам.3. Участники переговоров договорились не поддерживать дальнейшую эскалацию.4. Высказано пожелание о создании единой центральной ливийской власти под гражданским контролем.5. Процесс урегулирования должен завершится всеобщими свободными выборами. Окончательное коммюнике […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика