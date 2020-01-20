Общественный деятель прокомментировал скандальное высказывание Водонаевой

20.01.2020, 4:04, Разное

По словам представителя совета по развитию информационного общества при Государственной думе РФ Вадима Манукяна, слова Алёны Водонаевой, оскорбившей россиян своим высказыванием о маткапитале, теперь обладают новым «статусом». Он уточнил, что выступление президента дало понять: люди, оскорбляющие сограждан, но в то же время являющиеся знаменитостями, имеют «более чёткое определение».
Скандал разразился после того, как светская львица Алёна Водонаева назвала «быдлом» тех, кто получает материнский капитал. Практически сразу знаменитость раскритиковали многие россияне, а представители церкви обнаружили в её словах «социальный фашизм». Владимир Путин, в свою очередь, предлагает выставлять на всеобщее обозрение критиков важных социальных проектов.

Манукян же считает, что звезды, оскорбляющие собственный народ, теперь обзавелись новым «статусом» и более «четким определением». В заключении он заявил: некоторые бывшие и нынешние звезды проекта «Дом-2» слишком многое возомнили о себе.



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Последнее: По словам представителя совета по развитию информационного общества при Государственной думе РФ Вадима Манукяна, слова Алёны Водонаевой, оскорбившей россиян своим высказыванием о маткапитале, теперь обладают новым «статусом». Он уточнил, что выступление президента дало понять: люди, оскорбляющие сограждан, но в то же время являющиеся знаменитостями, имеют «более чёткое определение». Скандал разразился после того, как светская львица […]

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