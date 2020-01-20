Мнение: Движущие силы

Несмотря на то, что управленческие и умственные способности правящей элиты я бы оценил как довольно посредственные, логика событий будет вынуждать её действовать в разворачивающейся революции сверху по вполне рациональным сценариям и шагам. При этом мы уже точно знаем, по какому сценарию запускается эта революция — через конституционный переворот, а потому каких-то совсем неожиданных шагов ожидать не приходится. Во всяком случае на уровне замысла. Другой вопрос, что на уровне исполнения всё может пойти (а я бы с крайне высокой долей уверенности предположил, что и пойдет) совершенно иначе. Но пока это другой вопрос.

У любой революции всегда должна быть движущая сила. Социальный слой, который и станет "революционными матросами", сносящими прежнюю систему управления. А то, что ее придется сносить, сомнений нет — у системного кризиса выход может лежать только через системные преобразования. Сам по себе сценарий такого сноса всегда один и тот же — революционное движение демонтирует прежнюю систему управления, после чего его само нужно пускать под нож, так как оно ничего другого, кроме сноса, делать не умеет, не может и не хочет. А значит — нужна еще одна социальная группа, которая и проведет весь перечень контрреволюционных мероприятий и ликвидирует первую группу хунвейбинов. На этом этапе, правда, возможен и альтернативный вариант — внешний конфликт, в котором можно будет сжечь революционные массы. Так, к примеру, поступила иранская Апрельская революция, благосклонно воспринявшая партнерское предложение Саддама Хусейна избавиться от горючего материала, спалив его в людских "волнах" бессмысленных наступлений. Но это явно не про нас — сколь-либо серьезную войну мы ни при каких сценариях не выдержим.

У Путина есть эти две социальные группы, которые находятся примерно в одном положении — они полностью лишены сегодня каких бы то ни было перспектив. Это средний слой бюрократии и средний слой региональных силовиков. Они не могут рассчитывать подняться выше, так как все социальные лифты полностью оборваны, а лестницы закупорены. Но вот кто из них станет хунвейбинами, а кто затем снесет уже их, вопрос любопытный и неясный.

Нет нужды говорить, что весь переходный период, когда будет сноситься прежняя система власти и управления, а также следующий этап контрреволюционной зачистки требуют крайне ювелирного управления, так как хунвейбины однозначно будут требовать продолжения революции и не остановятся ни при каких обстоятельствах — а значит, могут буквально без раскачки снести и своих благодетелей. Возможно ли такое управление в условиях, когда каналы информации наглухо забиты — вопрос крайне любопытный.

Кстати, уже обозначилась и структура управления, своеобразный штаб революции — это Совбез. Именно он будет управлять революционными процессами, и именно туда десантирован Медведев, что точно пока нельзя считать почетной отставкой. Это весьма логичный шаг в условиях, когда у Путина будет наблюдаться жесткий дефицит верных людей. Медведев по крайней мере уже доказал, что способен быть верным. Причем даже неважно — от истинной лояльности патрону или просто по личной трусости. Поэтому и функционал у него весьма непростой — контроль над всеми силовыми структурами. Фактически око государя. В такой позиции никаких выдающихся управленческих способностей от него не будет требоваться — важно, чтобы он вовремя доложил наверх. Для этого и нужна абсолютная лояльность. Человек, второй раз без звука отдающий власть — крайне ценный кадр, которыми не разбрасываются.

Очередность, в которой будут выпущены на арену обе названные социальные группы, крайне важна. Важна тем, что именно хочет получить на выходе Путин. Если вначале выпустят силовиков, которых затем уберут бюрократы — то на выходе будет классическая авторитатная бюрократия. Тотальный застой на долгие годы. Что в условиях деградации страны, причем ускоряющейся, может сохранить ее только в одном сценарии — уходе на более низкий уровень развития. Отказ от любых технологий пятого уклада, возвращение в четвертый с элементами третьего. На такой базе не удастся сохранить огромную территорию просто потому, что третий-четвертый уклады могут прокормить от силы 80-100 миллионов человек. И то на пределе. Остальные — лишние. Вытянуть в такой ситуации возможно лишь одним способом — сдав существенную часть территорий со значительным (практически треть от нынешнего) населением.

Если же сделать все наоборот, и запустить вначале бюрократов для сноса нынешней системы управления, то это будет означать приход в конечном итоге силовиков — а значит, буквальным повторением сегодняшней системы управления, которая, как и всякая копия, будет ухудшенным вариантом оригинала. Что приведет к повторению пройденного буквально в течение 5-7 лет. Никаких 20 лет у этой системы точно не будет.

Выбор невелик, но он есть. Когда он будет сделан, не будет и его. Повторюсь — это не то, как будут развиваться события, а то, как их будут планировать исходя из логики государственного переворота. Исполнение — отдельная тема, и на мой взгляд, оно будет предельно некачественным. Что неизбежно приведет к тому, что любые рациональные схемы пойдут лесом буквально сразу, а весь процесс свалится в хаос и стихийное проектирование не позднее чем через год после того, как он будет запущен. И вот здесь у страны появляется шанс. Небольшой, будем говорить прямо — но шанс на то, что нынешний путинский квазифашизм можно будет отправить на свалку, и попытаться построить что-то более человеческое.

Наконец, есть и еще одно соображение, которое не стоит упускать из виду. Власть может поступить вне рамок логики. Объявить революцию Путин объявил, но вот будет ли он поступать, как теперь он просто вынужден — вопрос весьма непростой. Непоследовательность, нерешительность, половинчатость и просто откровенная трусость (политическая во всяком случае точно) — фирменный стиль Нашего всего. Начинает-то он всегда бодро и грозно, тут не отнять, после чего сразу же следуют попытки договориться и разрулить по понятиям. Однако бывают ситуации, когда такой стиль — гибель. И нынешняя — из них. Но исключать того, что бодрый замах уйдет в никуда, а все выльется в создание просто бюрократической структуры, куда как в домик, попробует спрятаться наш грозный Отец нации, точно нельзя. Хотя и эта ситуация давным-давно описана: "Все ждали от него злодейств, а он чижика съел". С известным концом.

Источник: Эль Мюрид

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