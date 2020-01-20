Мнение: Зачем Медведев появился на Первом канале?

Экс-премьер-министр и свеженазначенный на свежепридуманную должность зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью Первому каналу.
Медведев заявил, что затеяв изменения Конституции «президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства…»
Забавное объяснение. Можно подумать, что правительство могло взбрыкнуть и чем-то помешать…
Еще забавнее звучат слова Медведева, что он «…в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти». Правительство то есть… Если дела шли хорошо, и хорошо работало правительство, зачем же его распускать?
Мне не понятно, зачем в Кремле решили, что Медведев должен появиться на экранах телевизоров страны? Очевидно же, что эфирная политика федеральных каналов жестко контролируется управлением внутренней политики администрации президента. И без четкого сигнала Кремля, телевизионщикам не пришло бы в голову записывать интервью с Медведевым. Но записали. Чтобы еще больше запутать народонаселение?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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