Мнение: Зачем Медведев появился на Первом канале?

Экс-премьер-министр и свеженазначенный на свежепридуманную должность зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью Первому каналу.

Медведев заявил, что затеяв изменения Конституции «президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства…»

Забавное объяснение. Можно подумать, что правительство могло взбрыкнуть и чем-то помешать…

Еще забавнее звучат слова Медведева, что он «…в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти». Правительство то есть… Если дела шли хорошо, и хорошо работало правительство, зачем же его распускать?

Мне не понятно, зачем в Кремле решили, что Медведев должен появиться на экранах телевизоров страны? Очевидно же, что эфирная политика федеральных каналов жестко контролируется управлением внутренней политики администрации президента. И без четкого сигнала Кремля, телевизионщикам не пришло бы в голову записывать интервью с Медведевым. Но записали. Чтобы еще больше запутать народонаселение?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью испанскому изданию La Razon пообещал настаивать на усилении международного давления на Россию, чтобы Москва отказалась от поддержки президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. «Было бы проще решить его [кризис], если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС [Венесуэлы], и если бы [президент Николас] Мадуро […]