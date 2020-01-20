Пушков разъяснил затею Меркель с берлинской конференцией по Ливии

20.01.2020, 3:44, Новости дня

Проведением конференции по Ливии канцлер Германии Ангела Меркель пытается придать Берлину и ЕС новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке, при этом она не сомневается в ключевой роли Москвы в ливийском урегулировании, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«СМИ ФРГ представляют усилия Меркель по Ливии как попытку «не допустить нового триумфа России». Скорее, Меркель хочет придать Берлину и ЕС новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Но вряд ли сомневается, что Москва будет и в ливийском процессе играть ключевую роль. Уже играет», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее немецкое издание Die Welt выразило мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель пытается избежать повторения в Ливии «сирийского сценария», где решающей силой при урегулировании конфликта стала Россия.

Напомним, в воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе встречи решений.

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности, а также предложили создать механизм экономического восстановления Ливии под контролем будущего единого правительства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.



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