Мнение: Путин начал Перестройку

Автору концепции «Русского мира» надо дать звание трижды Героя Украины

«Большое видится на расстояньи». Поэтому неудивительно, что лучший, наиболее четкий и лаконичный анализ того, что учудил Путин в последние дни, дали наши с некоторых пор заклятые друзья — украинцы. Блестяще выступил Арестович, «вийсковой оглядач» — я даже не ожидал, что это будет ТАК здорово. Причем выступление Арестовича смотрится наиболее выигрышно на фоне блеяний отечественных «экспертов», которые привычно — что «оппозиция», что «государственники», — всё анализируют исключительно с двух позиций: или «ужас-ужас, мы все умрем, Путин будет править вечно», или «Великий Вождь Расеян опять всех перехитрил, кто мы такие, чтобы судить о неизреченной мудрости Его».

Арестович же просто смотрит в суть, без гнева и пристрастия, чем выгодно отличается даже от меня: я три дня назад написал «Путин пошел вразнос», он же выразился более точно: «Путин начал Перестройку».

Вкратце изложу тезисы:

«Путин начал Перестройку. Принцип его нынешней реформы — это размазывание полномочий. Все 20 лет до этого он занимался концентрацией полномочий в своих руках — а теперь он начал выпускать власть из рук. Это значит, что он уже физически не может ее удерживать и вынужден делиться. Преемника он поставить не может, потому что преемника нет — он его не смог найти. Поэтому он пытается сделать ставку на «коллективного преемника». Главное, что он хочет — долгосрочные гарантии неприкосновенности (то, что он сам в свое время дал Ельцину и его семье). Но второго такого «путина» он не видит.

На чем споткнулся Путин? Подвела сама идея «Русского мира» — она оказалась слишком местечковой. Раньше Россия всегда брала глобальностью своего замаха, пресловутой «всемирной отзывчивостью русского человека» — это делало ее привлекательной в глазах очень многих («ДАЖЕ для украинцев» — говорит Арестович). «Русский мир» — идея на два порядка ниже. Россия столкнулась с пониманием, что она потеряла привлекательность («Путинская Россия оказалась непривлекательной, более того — отталкивающей, — говорит Арестович. — Ничего, кроме понтов и крови, она миру не предложила»).

(«Россия всегда брала претензией на всемирное влияние. Это концепция «Третьего Рима», концепция Кахетона (?-С.) — последнего защитника мира перед Сатаной, тот же Красный проект, который Россия (так по Арестовичу — С.) придумала и предложила миру…»)

ну и самое печальное (для Путина) — он внезапно осознал, что ему больше нечего продавать, причем не только миру, но и собственному населению. «Россия — это империя, у которой не получилось». Карета на глазах превращается в тыкву, санкции (с удовлетворением отмечает Арестович) все-таки работают. Ну а русский народ, который всегда больше всего страдал от российской государственности, страдал причем даже больше украинцев («украинцы на втором месте» — с некоторым удивлением и даже внутренним сопротивлением отмечает Арестович) — он готов простить своей власти всё (Вообще ВСЁ! — Арестович) — но никогда не прощает одного: отсутствия успеха. Даже Крым, воспринимавшийся как глобальный успех, не дал, как оказалось, ровным счетом ничего в плане ПРИБАВЛЕНИЯ СМЫСЛА (блестяще! — С.) А если начинаются неудачи — никакие прошлые заслуги уже не спасают. «Акела промахнулся» — конец Акеле. Путин оказался неуспешен .

Даже с Белоруссией ничего у России не получилось. Батька уперся в абсолютно безнадежной ситуации — и выиграл. Да что там — даже Зеленский (Арестович сам себе не верит, что он это произносит) не уступил Путину! Как бы не называли его пророссийской марионеткой — но он, по крайней мере в Париже — не уступил.

Сумеет ли Путин удержать власть «хитро», через «новое Политбюро», Госсоветы и прочие заковыристые придумки? Нет — потому что тут действует «железный закон Московии» (с, Арестович): любая попытка изменить заскорузлую систему, которая складывалась десятилетиями, развязывает в России внутриэлитную гражданскую войну. Примеры из российской истории можно тянуть, начиная от Годунова.

Путинский режим оказался катастрофой для России — катастрофой в плане смыслов. НИЧЕГО, пустышка. И путинское Послание ФедСобранию — по сути есть признание этой катастрофы самим ее автором. Триллионы долларов, полученные Россией в нулевые, при сверхблагоприятной ценовой конъюнктуре, ушли в никуда.

Что дальше? «Внутренняя перестройка в России всегда ведет к внешнеполитической катастрофе» (Арестович).

Вот так. Если совсем уж выразить квинтэссенцию: Россию в 21 веке подвела под монастырь возобладавшая в ней жлобская идеология (и Путин явился всего лишь ее высшим выражением — Верховным Жлобом). То есть в тупик завела сама Главная Идея современной России — «Моя хата с краю, ничего не знаю». Очевидно, что для большой страны она просто не подходит (если все дело в хате — нахрена большая страна?) Жлобы большую страну не удержат — они просто не представляют, что с ней делать.

Так что можно лишь делать ставки, как быстро эта вся гниль станет рассыпаться. Но Арестович — молодец.

Источник: Размышления вольного социолога

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