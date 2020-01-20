Зеленский заявил, что борьба с коррупцией – это «долгая битва»

Борьба с коррупцией в Украине займет немало времени. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил изданию The Times of Israel в интервью, которое было опубликовано 19 января.
Комментируя изменения, которые проводят в Украине с целью справиться с коррупцией, глава государства подчеркнул, что это «долгая битва».
В числе действий украинских властей Зеленский назвал реформу прокуратуры, назначение нового главы Государственного бюро расследований и изменения в иерархии ГБР, запуск Высшего антикоррупционного суда и планы реформировать Службу безопасности Украины.
Президент подчеркнул, что коррупцию удастся одолеть, когда упомянутые государственные институты станут сильнее.
Зеленский также подтвердил, что в президенты он пошел в том числе для борьбы с коррупцией.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Борьба с коррупцией в Украине займет немало времени. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил изданию The Times of Israel в интервью, которое было опубликовано 19 января. Комментируя изменения, которые проводят в Украине с целью справиться с коррупцией, глава государства подчеркнул, что это «долгая битва». В числе действий украинских властей Зеленский назвал реформу прокуратуры, назначение […]
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