Макрон и Меркель «потеряли» Путина на саммите в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине, информирует Sputnik Франция.

Судя по видеозаписи, участники берлинского саммита почти в полном составе собрались для протокольной фотосессии, однако Меркель и Макрон обратили внимание, что российский лидер еще не подошел. Главы государств перекинулись взглядами, после чего канцлер Германии поинтересовалась у генсека ООН Антониу Гутерреша, не знает ли он, где Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента РФ pic.twitter.com/XTxmRB39XI

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Спустя мгновение российский лидер появился на месте съемки вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел из рядов политиков, уже построившихся для фотографирования, чтобы поприветствовать российского лидера и пожать ему руку, после чего пригласил Путина сделать общее фото с участниками саммита. Канцлер Германии Ангела Меркель, принимающая участников встречи, предложила главе российского государства занять запланированное место рядом с генеральным секретарем ООН.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств. На полях берлинского саммита президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.





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Последнее: Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине, информирует Sputnik Франция. Судя по видеозаписи, участники берлинского саммита почти в полном составе собрались для протокольной фотосессии, однако Меркель и Макрон обратили внимание, что российский лидер еще не […]