Queensize Camper переделывает минивэны в «дома на колесах»

Специалисты компании Queensize Camper предлагают переоборудование немецких минивэнов в кемперы с туалетом. Подобные транспортные средства могут обзавестись кухней и кроватями.
Главная особенность необычного транспортного средства заключается в том, что владелец способен в любой момент демонтировать устанавливаемый пакет. При разработке эксперты уделили особое внимание кухне, выдвигаемой посредством шарикоподшипников, для этого в основном применили телескопические направляющие.
Более того, для пассажиров автомобиля также доступны и следующие удобства: холодильник, небольшой шкафчик для хранения спиртного, а также умывальник и столешницы. По словам представителей Queensize Camoper, кухня легко складывается в кровать после приготовления еды. Стоимость такого «дома» составляет чуть более 7 тысяч евро.
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Последнее: Специалисты компании Queensize Camper предлагают переоборудование немецких минивэнов в кемперы с туалетом. Подобные транспортные средства могут обзавестись кухней и кроватями. Главная особенность необычного транспортного средства заключается в том, что владелец способен в любой момент демонтировать устанавливаемый пакет. При разработке эксперты уделили особое внимание кухне, выдвигаемой посредством шарикоподшипников, для этого в основном применили телескопические направляющие. Более […]
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