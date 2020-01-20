Queensize Camper переделывает минивэны в «дома на колесах»

Специалисты компании Queensize Camper предлагают переоборудование немецких минивэнов в кемперы с туалетом. Подобные транспортные средства могут обзавестись кухней и кроватями.

Главная особенность необычного транспортного средства заключается в том, что владелец способен в любой момент демонтировать устанавливаемый пакет. При разработке эксперты уделили особое внимание кухне, выдвигаемой посредством шарикоподшипников, для этого в основном применили телескопические направляющие.

Более того, для пассажиров автомобиля также доступны и следующие удобства: холодильник, небольшой шкафчик для хранения спиртного, а также умывальник и столешницы. По словам представителей Queensize Camoper, кухня легко складывается в кровать после приготовления еды. Стоимость такого «дома» составляет чуть более 7 тысяч евро.

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Последнее: Специалисты компании Queensize Camper предлагают переоборудование немецких минивэнов в кемперы с туалетом. Подобные транспортные средства могут обзавестись кухней и кроватями. Главная особенность необычного транспортного средства заключается в том, что владелец способен в любой момент демонтировать устанавливаемый пакет. При разработке эксперты уделили особое внимание кухне, выдвигаемой посредством шарикоподшипников, для этого в основном применили телескопические направляющие. Более […]