На Гавайях застрелили двух полицейских, еще одного ранили – СМИ

19 января в городе Гонолулу в американском штате Гавайи произошла стрельба, жертвой которой стали два сотрудника полиции, еще один полицейский получил ранения. Об этом сообщает Hawaii News Now.
Телеканал назвал произошедшее «шокирующей чередой событий», которые начались с попытки выселения.
Источники Hawaii News Now в полиции отмечают, что вероятным стрелком является 69-летний Джерри Ханел. По предварительным данным, сначала он зарезал владелицу дома в богатом районе Diamond Head, когда она попыталась его выселить, а затем открыл огонь по полицейским.
Двое из них умерли в больнице, еще у одного огнестрельное ранение в ногу.
С инцидентом также связан пожар, который уничтожил четыре дома в этом районе.
Власти утверждают, что стрелок умер, вероятно, в результате пожара. По одной из версий, стрелявший поджег дом, огонь с которого перекинулся на соседние здания.
Согласно материалам из судов, Ханел привлекался к ответственности за насилие и ложные вызовы службы 911.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 19 января в городе Гонолулу в американском штате Гавайи произошла стрельба, жертвой которой стали два сотрудника полиции, еще один полицейский получил ранения. Об этом сообщает Hawaii News Now. Телеканал назвал произошедшее «шокирующей чередой событий», которые начались с попытки выселения. Источники Hawaii News Now в полиции отмечают, что вероятным стрелком является 69-летний Джерри Ханел. По предварительным данным, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию / 31 декабря
- Соболев назвал фамилии возможных заказчиков его убийства / 4 декабря
- Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне торговых новостей / 26 ноября
- В Турции представили прототипы первых турецких автомобилей / 30 декабря
- США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи / 13 января
- CBS — глава Пентагона «не видел» доказательств иранской угрозы, но верил, что она есть / 13 января
- Архиепископ Евстратий: Помолюсь, чтобы и к почетному патриарху Филарету пришел святой Николай. Тот самый, святой / 19 декабря
- Узнали, сколько россиянам не хватает «до зарплаты» / 25 ноября