В Петербурге арестовали бездомного, который «впал в депрессию» после послания Путина…

…и сказал о минировании Конституционного суда.
Октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца бездомного Виктора Николаева по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.3 ст.207 УК) за «минирование» Конституционного суда после просмотра послания президента Владимира Путина Федеральному. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По словам арестованного мужчины, после просмотра послания он «впал в депрессию, поскольку его расстраивает сложившаяся в стране обстановка». Мужчина рассказал, что зашел в приемную Конституционного суда, а затем сказал о минировании здания, чтобы «привлечь внимание общественности к несоблюдению прав и свобод».
«Словом «бомба» [Николаев хотел] охарактеризовать деятельность Конституционного суда РФ за последние десятилетия, которые могут привести страну к разрушительным последствиям в стране и обществе», — говорится в сообщении суда.
Мужчина признал свою вину и подчеркнул, что не раскаивается.
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15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию. В частности, он предложил дать право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров депутатам Госдумы, а глав силовых ведомств — обязать президента согласовывать с сенаторами.
Источник: Новая газета
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Последнее: …и сказал о минировании Конституционного суда. Октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца бездомного Виктора Николаева по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.3 ст.207 УК) за «минирование» Конституционного суда после просмотра послания президента Владимира Путина Федеральному. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По словам арестованного мужчины, после просмотра послания он […]
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