Мнение: «1917». Не послать ли нам гонца…

Посмотрел достаточно неплохой фильм "1917" посвященный Первой мировой войне.

Фильм не пытается претендовать на какую-то огромную историю, а представляет из себя скорее зарисовку на тему Первой мировой войны с прямым как шпала сюжетом.

Командование британской армии узнает, что атака одного из батальонов на следующий день обернется массовым кровопусканием, так как немцы имитируют отход и планируют выманив британцев, разгромить их на новой линии обороны. Чтобы предупредить увлекающегося наступательными действиями полковника Маккензи, который любит недооценивать противника, отправляют двух ефрейторов с приказом отозвать атаку.

Весь фильм собственно этому и посвящен путешествию генеральского послания к полковнику Маккензи через рукотворный ад позиционного фронта. Как письмо дойдет, так фильм и закончится. Это весьма простое по структуре путешествие из пункта А и в пункт Б, так что сама история вас вряд ли чем то удивит, хотя авторы конечно могли завернуть сюжет так, чтобы когда письмо дошло до Маккензи, тот бы закусил удила и погнал людей в атаку, что конечно усилило эмоциональный эффект фильма. А так получилось — приказали доставить письмо, его несмотря на трудности доставили, атаку с опозданием отменили, конец. Прямо таки производственная драма. А ну да, еще и гонца в лицо послали нахер в прямом смысле этого слова. Мол молодец ты конечно, несколько сотен человек спас, но иди ка ты отсюда, такую атаку сорвал.

Как объяснил режиссер Мендес, сюжет фильма возник из рассказа его дедушки Альфреда, который записал историю про гонца, которую внук уже творчески развил и дополнил в сюжет фильма, так что слова про "основано на реальных событиях" верны лишь в ограниченном масштабе. Именно такой истории не было, но она вполне могла бы быть, с известной поправкой на сюжетную броню главного героя. Подробнее про расхождения можно почитать вот тут http://www.historyvshollywood.com/reelfaces/1917/

В общем, сюжетом этот фильм явно не запоминается — на тему ужасов окопного фронта видали и получше сюжеты. Даже заявленный слоган "гонки со временем" сделан так себе, потому что герои постоянно сами отвлекаются на "побочные сюжеты" (например, можно было не увлекаться сбором трофеев в немецких окопах и не заходить на злополучную ферму), в том числе и в невынужденных ситуациях. Тот же "Дюнкерк", с давящим ходом стрелок часов, этот вопрос раскрывал куда как лучше.

Запоминается "1917" тем, как он сделан.

Фильм технически реализован отлично, чем то напоминая "Дюнкерк" своим вниманием к мелочам. С первых кадров он пытается упирать на гиперреализм происходящего с помощью длинных сцен с огромным числом статистов и декораций, снятых одним дублем. Авторы явно делали ставку на атмосферу окопной войны 1917 года на Западном фронте и в целом, у них получилось неплохо. Толчея британских окопов, зона смерти между окопами, набитые крысами и ловушками оставленные немецкие траншеи, разрушенная ферма, горящий город, река запруженная трупами, лазарет после атаки и так далее. За счет небольших деталей и сценок, сопровождающих путешествие главного героя, возникает неплохая атмосфера происходящей бойни, которая не оставляет ничего от романтизированного взгляда на войну, в которой заперты и британцы и немцы. Фильм с известной натяжкой можно даже назвать антивоенным, хотя режиссер и сценаристы слишком уж сильно на это не упирали.

Что запомнилось:

1. Сцена прохода по британским окопам в штаб — очень интересно смотреть не только за двумя ефрейторами, но и за тем, что происходит в окопах, через которые они идут.

2. Переход через линию фронта. Весьма качественно показан "лунный ландшафт" с каноничными грязью, колючей проволокой, трупами людей и лошадей.

3. Горящий ночной город, который периодически то тонет в темноте, то освещается рукотворным солнцем, покуда в этой фантасмагории полупьяные немцы гоняются за гонцом.

4. Немцы и британцы тут враги без всяких оговорок — все попытки проявить человечность к людям и животным заканчиваются плохо, хотя главный герой и старается сохраняться в себе человечность, что хорошо показано в сцене с ребенком.

Некоторые незначительноые образы очень сильно сделаны, причем сцены вроде обычные, сюжет казалось бы банальный, но визуально цепляет.

Все это дополняется отличным звуком и одной неплохой музыкальной темой.

В целом, аудиовизуал + отменная работа оператора + постаравшиеся костюмеры позволяют сделать из банальной истории неплохое кино.

И да, не ведитесь на Камбербетча в трейлере, его там буквально на пару тройку минут.

Фильм конечно не шедевр на все времена, но его депрессивные образы смерти и разрушения, конечно запоминаются.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Посмотрел достаточно неплохой фильм "1917" посвященный Первой мировой войне. Фильм не пытается претендовать на какую-то огромную историю, а представляет из себя скорее зарисовку на тему Первой мировой войны с прямым как шпала сюжетом. Командование британской армии узнает, что атака одного из батальонов на следующий день обернется массовым кровопусканием, так как немцы имитируют отход и планируют […]