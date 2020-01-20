Обозреватель Washington Times — России и США необходим союз для борьбы с изменением климата

Противникам Трампа эта идея может прийтись не по душе, но РФ и США должны взаимодействовать, чтобы остановить изменение климата, считает обозреватель The Washington Times Эдуард Лозанский. По его словам, обе страны обладают обширными территориями, пригодными для посадки деревьев, которые, в свою очередь, являются основным средством поглощения парниковых газов.



GLP

«Пока отношения между США и Россией продолжают тонуть в кажущейся бездонной канаве, оптимисты не спешат сдаваться и размышляют о том, есть ли хоть что-то, что может повернуть вспять или хотя бы остановить этот процесс, пока дело не дошло до армагеддона. Одно можно сказать наверняка, это будет нелегко, поскольку американский конгресс и мейнстримовые СМИ изображают президента РФ Владимира Путина абсолютным злом, несущим ответственность практически за все бедствия в мире», — пишет в статье для The Washington Times президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его словам, сегодня любого, кто призывает к возобновлению американо-российского диалога, подозревают в работе на Кремль. Но у The New York Times большую настороженность вызывает даже русская культура.

Газета предупреждает об опасности «зловещего влияния», которое поджидает посетителей «Русской гостиной» в Центре Кеннеди, государственного парка на месте русского поселения XIX века в Калифорнии или Института русской культуры и истории имени Кармел при Американском университете. Если верить изданию, спонсируемые организацией концерты известных российских исполнителей или мероприятия, посвящённые сотрудничеству Вашингтона с Москвой в космосе и во Второй мировой, являются «сомнительными», потому что «выставляют Россию в более позитивном свете, чем она того заслуживает», отмечает публицист.

Помимо России, для кандидатов в президенты от Демократической партии и американских левых существует ещё одна экзистенциальная угроза — изменение климата. В качестве решения этого вопроса они предлагают различные версии Зелёного нового курса.

Хотя детали этих предложений различаются, их суть остаётся неизменной. Они предусматривают трату триллионов долларов, масштабное вмешательство государства в экономику (то есть тот же социализм) и резкий демонтаж передовых индустриальных экономик с акцентом на негативное — полное прекращение выбросов углерода, метана и других газов, неразрывно связанных с промышленностью и сельским хозяйством.

Даже боровшийся с глобальным потеплением бывший вице-президент Эл Гор признавал, что изобретательность и технологии являются ключевыми элементами для решения климатического вопроса. Но сторонники Зелёного нового курса предлагают мало позитивных шагов, чтобы извести эти «злые газы» и при этом не возвращаться в доиндустриальную эпоху, считает автор статьи.

Но, как предполагают эко-активист Роберт Запесочный и бывший американский дипломат Джим Джатрас, возможно, существует конструктивный новый курс для борьбы с изменением климата. И он по-настоящему является зелёным, потому что предусматривает посадку деревьев.

В мире три трлн деревьев. Они являются основными потребителями парниковых газов. Древесина лиственных пород может поглощать до 48 фунтов углекислого газа в год, что за сорок лет составляет почти одну тонну.

Томас Кроутер и команда исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ) подсчитали, что в мире есть ещё 2,2 миллиардов акров земли, пригодной для лесовосстановления. Этого достаточно для того, чтобы посадить дополнительные 1,2 трлн. деревьев и расширить потенциал для сокращения углерода в атмосфере.

Более половины потенциала лесовосстановления приходится на шесть стран: Россию (373 миллионов акров), за которой следуют США (255 млн), Канада (194 млн), Австралия (143 млн), Бразилия (123 млн) и Китай (99,3 млн). В основном это территория северных стран, что объясняется пресловутым изменением климата.

В теории 1,2 трлн деревьев могут поглотить 205 миллиардов тонн углерода. Это две трети из 300 миллиардов тонн углерода, выброшенного в атмосферу в результате деятельности человека с начала промышленной революции. Иными словами: по мере того, как планета нагревается, всё больше территорий становится пригодным для выращивания деревьев, которые поглощают газы, ответственные за потепление.

По данным некоммерческой организации Cool Effect, в среднем один американец ежегодно оставляет углеродный след в размере 18,3 тонн. Посадка деревьев, достаточных для компенсации этого эффекта, может обойтись всего в $136,12 в год.

«Следовательно, посадка деревьев является одним из самых дешёвых методов компенсации выбросов углерода. Это возвращает нас к России, которая имеет самый большой потенциал для массового лесовосстановления», — рассуждает Лозанский.

Для осуществления этой идеи необходимо, чтобы российские власти выделили территорию под лесопосадки и создали структуру, позволяющую людям со всего мира вносить свой вклад. Современные технологии, в том числе беспилотники, дают возможность сажать сотни деревьев за считанные минуты и отслеживать их рост.

«Какими бы ни были наши разногласия с Москвой, россияне, вероятно, будут готовы принять эту идею. Сотрудничество по посадке деревьев в РФ не только будет представлять собой благоприятную форму международного партнёрства, которое может включить США и Канаду, занимающих второе и третье место по потенциалу лесопосадок, но оно также может быть согласовано с уже осуществляемыми планами борьбы с изменением климата», — считает автор статьи.

«Интересно, как президент Трамп отнесётся к этой идее. Разве он не говорил бессчётное количество раз, что для Америки будет хорошо, если она поладит с Россией?» — риторически спрашивает Лозанский.

Во время Второй мировой ни один человек в здравом уме не возражал против союза Франклина Делано Рузвельта с Иосифом Сталиным против Адольфа Гитлера. Но сегодня, особенно для ненавистников Трампа, альянс с Путиным против климатических изменений может оказаться чересчур. «Что же, для них может быть ещё более эффективная климатическая инициатива, которая идеально соответствует нынешнему отношению к России — ядерная зима», — иронизирует публицист.

«Термоядерная война стала бы предельным проявлением биоинженерии: резкое повышение температуры с последующим длительным охлаждением планеты. Самое лучшее, что большинство, если не все эти проблемные производящие углерод люди и извергающие метан коровы — и почти всё остальное — исчезли бы навсегда. Кому такое может не понравиться?» — саркастически заключает Эдуард Лозанский.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Борьба с коррупцией в Украине займет немало времени. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил изданию The Times of Israel в интервью, которое было опубликовано 19 января. Комментируя изменения, которые проводят в Украине с целью справиться с коррупцией, глава государства подчеркнул, что это «долгая битва». В числе действий украинских властей Зеленский назвал реформу прокуратуры, назначение […]