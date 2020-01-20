Джонсон объяснил Путину, когда возможна нормализация двусторонних отношений

19 января в кулуарах берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировал сайт британского правительства.
«Премьер-министр сказал, что не будет нормализации наших двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность», – сказано в сообщении.
Лидеры стран коснулись темы отравления в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британских спецслужб, к преступлению причастны российские разведчики.
«Премьер-министр …ясно дал понять, что в позиции Великобритании по Солсбери не произошло никаких изменений, что это было безрассудным применением химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле. Он сказал, что такая атака не должна повторяться», – отметили в правительстве Великобритании.
По данным его пресс-лужбы, Джонсон призвал Путина вместе решать «вопросы международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран».
Саммит по урегулированию ситуации в Ливии проходил 19 января в Берлине и завершился принятием итоговой декларации, в которой стороны конфликта призвали прекратить военные действия и провести свободные выборы.
Отношения между Россией и Европейский союзом, в частности, Великобританией ухудшились после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Усиление напряжения в отношениях России и Великобритании произошло после отравления в марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочери. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок». Лондон считает, что атаку совершили сотрудники Главного разведывательного управления РФ. После отравления Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двухсторонние контакты с Россией.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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