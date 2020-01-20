Алжир решил помочь сторонам ливийского конфликта наладить диалог

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал побудить участников ливийского конфликта сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса путем диалога и выразил готовность принять противоборствующие стороны для переговоров.

«Международному сообществу надо взять на себя ответственность за обеспечение мира и безопасности в Ливии. (…) Наша задача – составить дорожную карту с четкими контурами, которая будет иметь принудительный характер для сторон, будет направлена на стабилизацию перемирия, приостановку поставок противоборствующим сторонам оружия, чтобы отдалить призрак региональной войны», – цитирует президента Алжира ТАСС.

Он призвал «побудить ливийские стороны сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса путем диалога и использования мирных средств, не допустить такого развития событий, которое имело бы разрушительные последствия».

«Алжир готов принять предстоящий диалог между ливийскими братьями», – сообщил Теббун после международной конференции по ливийскому мирному урегулированию в Берлине, добавив, что «регион нуждается в стабильности, основанной на общей безопасности».

«Алжир отвергает сложившуюся ситуацию в Ливии. (…) Алжир отвергает любое посягательство на территориальную целостность и суверенитет институтов власти в этой стране», – цитирует политика Algeria Press Service.

«Безопасность в Ливии есть продолжение нашей собственной безопасности. И лучшим способом защитить нашу региональную безопасность остается сотрудничество между соседями и взаимопомощь для противодействия терроризму и экстремизму», – подчеркнул президент Алжира.

«Приток оружия для сторон конфликта в Ливии обостряет ситуацию в стране. Не говоря уже о вовлеченности иностранных боевиков и присутствии экстремистских и террористических группировок, чья деятельность активизировалась по мере военной эскалации, угрожающей локальному, региональному и международному миру», – отметил Теббун.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги международной конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.





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