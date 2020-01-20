В Чехии произошел пожар в доме для людей с инвалидностью, погибли восемь человек

Утром 19 января в чешском городе Вейпрти поизошел пожар в доме-интернате для людей с ограниченными возможностями, в результате которого погибло восемь человек. Об этом пресс-служба местной полиции проинформировала в Twitter.
По данным правоохранителей, 32 человека эвакуировали, четверо были травмированы. Пожар тушили семь подразделений.
P * i po * áru ve Vejprtech zahynulo osm osob. * ty * i zran * ní. 32 evakuovaných. Zasahovalo 7 hasi * ských jednotek.
— HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) January 19, 2020
Аварийная служба объявила чрезвычайную ситуацию. На месте происшествия сообщалось о 30 пострадавших, сообщает iRozоhlas. Председатель дома Петр Вагаши вечером 19 января рассказал, что госпитализированы были пять человек.
По его словам, один из них сейчас в коме находится в реанимации, еще один – в тяжелом состоянии. Остальным оказали помощь и отпустили.
Вагаши отметил, что все погибшие – мужчины.
Как пишет издание, пожар вспыхнул в помещении для отдыха. Причина пока неизвестна.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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