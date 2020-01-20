Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 в новой функции

Представители американской корпорации Apple заявили о разработке новой функции в бета-версии iOS 13.3.1. Благодаря ей появится возможность для отключения чипа U1, предназначенного для отслеживания местоположения смартфона, пишет Mashable со ссылкой на журналиста Брендона Бутча.

Чтобы отключить широкополосную связь, позволяющую определять геопозицию юзера iPhone 11, необходимо найти в настройках пункт «Конфиденциальность», а после этого – «Геолокация» и «Системные службы». Зайдя в последнюю вкладку владелец гаджета может отключать передачу данных посредством беспроводных сетей. Пока специалисты бренда не до конца доработали новинку и пока не называют дату её появления в смартфонах. Решение о создании функции было принято после многочисленных жалоб на наличие возможности отслеживания местоположения.

Стоит отметить, что, благодаря чипу U1, поддерживающего широкополосную связь, можно выяснить геопозицию пользователя iPhone 11 практически с идеальной точностью.

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