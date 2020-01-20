Бузова отметила православный праздник на экзотическом курорте

19 января православные верующие отмечают Крещение господне.

Церковный праздник теледива встречает в теплых краях, в Таиланде.

Ольга Бузова не стала игнорировать важный для всех

православных день. Она решила записать для фанатов видео с поздравлением. Ролик

знаменитость опубликовала в «Сторис» своего «Инстаграм».

В кадре Ольга Бузова стоит на лесенке в бассейне. «Всех православных

поздравляю с Крещением! Это, конечно, не прорубь…»– сказала певица, а после по

обычаю трижды нырнула под воду с головой. Об этом сообщает «Пятый канал».

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