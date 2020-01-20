Бузова отметила православный праздник на экзотическом курорте

19 января православные верующие отмечают Крещение господне.
Церковный праздник теледива встречает в теплых краях, в Таиланде.
Ольга Бузова не стала игнорировать важный для всех
православных день. Она решила записать для фанатов видео с поздравлением. Ролик
знаменитость опубликовала в «Сторис» своего «Инстаграм».
В кадре Ольга Бузова стоит на лесенке в бассейне. «Всех православных
поздравляю с Крещением! Это, конечно, не прорубь…»– сказала певица, а после по
обычаю трижды нырнула под воду с головой. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Последнее: 19 января в городе Гонолулу в американском штате Гавайи произошла стрельба, жертвой которой стали два сотрудника полиции, еще один полицейский получил ранения. Об этом сообщает Hawaii News Now. Телеканал назвал произошедшее «шокирующей чередой событий», которые начались с попытки выселения. Источники Hawaii News Now в полиции отмечают, что вероятным стрелком является 69-летний Джерри Ханел. По предварительным данным, […]
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