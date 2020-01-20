Handelsblatt — пока Европа спала, Путин сделал Москву центром мировой политики

Пока Европа погрузилась в сон и движется к полной потере значимости в геополитических вопросах, победителем на международной арене становится Владимир Путин, считает корреспондент Handelsblatt Матиас Брюггманн. Москва уже снова стала центром мировой политики, благодаря тому что глава Кремля пошёл на риск и обеспечил РФ статус мировой державы.



Reuters

Российский президент Путин стал геополитическим победителем, считает корреспондент Handelsblatt Матиас Брюггманн. По его мнению, лидер Кремля пошёл на большой риск и обеспечил себе власть в стране, а также утвердился на мировой арене во внешней политике.

В пьесе Антона Чехова «Три сестры» Москва была местом надежд и стремлений. Сегодня российская столица снова стала центром мировой политики, пишет Брюггманн. Уже давно забыты слова бывшего президента США Барака Обамы, назвавшего огромную страну региональной державой и тем самым оскорбившего президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля «крайне ловко» проложил путь к статусу мировой державы для своего государства.

Путин использовал тот факт, что НАТО не было готово сдержать сирийского «диктатора» Башара Асада, организовав бесполётную зону над Сирией. Вместе с Ираном РФ удержала Асада у власти. После «аннексии» Крыма* и «военного вмешательства» на востоке Украины РФ стала настоящим «фактором власти» в регионе.

В Ливии Кремль держит на руках все козыри, как считает Брюггманн, при помощи «тысяч российских военных, раскола Европы и нерешительности США». До появления российской авиации в Сирии в конце лета 2015 года РФ практически не присутствовала на Ближнем Востоке, напоминает автор статьи.

Из-за распада Советского Союза, резкого экономического спада и закрытия бывших военных баз в таких «вассальных государствах», как Куба или Вьетнам, власть Москвы быстро сокращалась, а некогда сверхдержава становилась геополитическим карликом. Однако Путин пошёл на большие риски, а кто рискует, тот побеждает, отмечает Handelsblatt. Военные операции Москвы посреди экономического бедствия поначалу не пользовались популярностью на всей российской территории от Камчатки до Калининграда.

Однако теперь Путин, только что гарантировавший себе власть на годы при помощи «перестройки» страны, оказался на высоте, продолжает издание. Его игра в Ливии и Сирии сполна окупится нефтью и западными капиталами на восстановление ближневосточных стран. Теперь, когда канцлер Ангела Меркель пытается принести мир в важнейшие очаги военных конфликтов, она отправляется в Москву, а вскоре ей придётся всё чаще ездить за этим и в Анкару, считает автор статьи.

По его мнению, те, кто пришли на смену царской и Османской империи, поняли значение геополитики — в отличие от Европы. Европа уже не движется к войне, подобно лунатику, как это было в 1914 году, а «уютно катится в спальном вагоне в геополитическую незначительность». Торговые вопросы урегулируют США и Китай, геополитические конфликты — США и Россия. А Европе разрешают только снабжать жертв кризисов и войн. Пришло время проснуться, в заключение призывает европейцев корреспондент Handelsblatt.

*Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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