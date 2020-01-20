Участники берлинской конференции предложили начать восстановление Ливии

20.01.2020, 1:44, Новости дня

Участники берлинской конференции по ливийскому урегулированию предложили создать механизм экономического восстановления для Ливии под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи, говорится в итоговом документе встречи.

«Мы призываем создать механизм экономического восстановления для Ливии, поддерживающий развитие и реконструкцию во всех регионах под эгидой нового, представительного и единого правительства, осуществляющего свою власть над всей ливийской территорией, в целях развития пострадавших районов с приоритетным развитием проектов реконструкции в городах Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи», – приводит текст документа ТАСС.

«Мы поддерживаем расширение прав и возможностей ливийских муниципалитетов и призываем центральные власти полностью взять на себя обязательство предоставить необходимые финансовые средства для поддержания местного самоуправления, особенно на юге», – отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается поддержка проведения в Ливии экономических реформ, развития и усиления независимых надзорных и контрольных институтов. Участники конференции готовы предоставить ливийским властям техническую помощь для повышения прозрачности, подотчетности и эффективности экономических институтов страны.

Документ также призывает к проведению всеобъемлющего аудита Ливийского инвестиционного управления (ЛИУ), напоминая, что СБ ООН «заморозил активы ЛИУ с целью их сохранения на благо ливийского народа». В документе не говорится напрямую об условиях разблокирования этих активов, однако призыв к аудиту и ревизии этой структуры соседствует с напоминанием о целях заморозки ее активов.

Напомним также, участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги международной конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.



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Последнее: Участники берлинской конференции по ливийскому урегулированию предложили создать механизм экономического восстановления для Ливии под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи, говорится в итоговом документе встречи. «Мы призываем создать механизм экономического восстановления для Ливии, поддерживающий развитие и реконструкцию во всех регионах под эгидой нового, представительного и единого […]

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