Наука: Трудно принять решение? Похоже на Паркинсона

Люди с болезнью Паркинсона с трудом принимают решения, и именно это может быть одной из основных причин проблемного передвижения, характеризующего болезнь.

Данные учёных из Лос-Анджелеса свидетельствуют о том, что неврологические факторы, лежащие в основе болезни Паркинсона, могут быть немного сложнее, чем принято считать. Исследование также может проложить путь для разработки стратегии по обнаружению болезни Паркинсона на ранних стадиях.

Согласно публикации журнала Current Biology, команда из UCLA обнаружила, что люди с ранней стадией болезни Паркинсона испытывают трудности с перцептивным (основанном на информации, получаемой от органов чувств) принятием решений только тогда, когда сенсорная информация слаба. В результате они должны опираться на более ранний опыт. Когда сенсорная информация сильна, люди с болезнью Паркинсона способны принимать решения.

Открытие поможет объяснить известное явление, связанное с болезнью Паркинсона, которое называется «парадоксальным движением»: люди даже во время медикаментозной терапии испытывают трудности с ходьбой. Как правило, они выражаются «шарканьем» и сутулостью. Но иногда помогает сенсорная информация: при перешагивании горизонтальных линий, нарисованных на полу, походка значительно улучшается.

«Это говорит о том, что проблема для людей с болезнью Паркинсона — не ходьба сама по себе, а создание движущейся картинки без помощи сенсорной информации. У пациентов с болезнью Паркинсона в нашем исследовании ориентация в пространстве оказывалась нарушенной только тогда, когда они для самоуправления должны были полагаться на информацию, полученную из памяти»,

— говорит старший автор исследования Мишель Бассо (Michele Basso), профессор Семельского института нейробиологии и психологии человека UCLA.

Во время принятия решений люди интегрируют информацию из памяти с помощью сенсорной информации, находящейся перед ними. Например, когда они переходят улицу и видят, что движется автомобиль, они, основываясь на прошлом опыте, определяют, есть ли у них достаточно времени для того, что успеть перейти на другую сторону. Иногда же текущая информация настолько ясна, что ссылаться на предыдущий опыт нет необходимости.

Нерешительность как признак патологии

Опираясь на опыт двух десятилетий «выводов по Бассо» и других исследователей нейрофизиологических основ принятия решений, команда UCLA провела эксперименты среди десятка пациентов с болезнью Паркинсона и сравнила их результаты с результатами здоровых людей. Задача состояла в принятии решений на основе визуальной информации, которая была двусмысленной настолько, что требовала от участников воспоминать предыдущих опыт. В этих случаях у пациентов с болезнью Паркинсона обнаруживались значительные проблемы с созданием единого мнения о ситуации и принятием решений.

Открытие командой UCLA добавляет все больше доказательств в пользу того, что заболевание не имеет лечения, и лишь хирургическое вмешательство может облегчить симптомы до определенной степени.

«Болезнь Паркинсона уже давно рассматривается в качестве ограничения двигательных задач. Это происходит в мозге на уровне одной из его областей — базальных ганглиев — и связано с нарушением обмена нейротрансмиттера дофамина, который перестаёт производится на достаточном для нормального функционирования уровне»,

— отмечает Бассо.

Лечению не подлежит

Пациенты в исследовании UCLA находились на ранних стадиях заболевания и активно лечились для того, чтобы у них нормализовался дофаминовый обмен. При этом, предварительные результаты группы Бассо показали, что нарушение процесса принятия решений, связанных с памятью, кажется, не зависит от лечения пациентов с «ранним Паркинсоном».

«Болезнь Паркинсона — мультисистемная патология, которая, вероятно, затрагивает множество областей мозга и систем нейромедиаторов. Наше открытие позволяет предположить, что дисфункция, которую мы обнаружили, не имеет прямого отношения к дофамину. Наши следующие исследования попытаются подтвердить это предположение», — замечает исследовательница.

Учитывая, что все пациенты в исследовании UCLA находились на ранней стадии заболевания, их мозг всё равно демонстрировал дисфункцию в принятии решений. Бассо и её коллеги также надеются найти точную «метку», которая позволит говорить о болезни на ранней стадии. Обнаружение и лечение патологии окажется важной стратегией, ибо как раз к этому времени у пациентов начинаются проблемы с ориентацией в пространстве, что уже говорит о значительных повреждениях мозга.

Следующий шаг — эксперименты по визуализации мозговой активности как у здоровых людей, так и у пациентов с болезнью Паркинсона. Это поможет определить неврологические факторы, связанные с нарушением функции принятия решений.

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Последнее: Люди с болезнью Паркинсона с трудом принимают решения, и именно это может быть одной из основных причин проблемного передвижения, характеризующего болезнь. Данные учёных из Лос-Анджелеса свидетельствуют о том, что неврологические факторы, лежащие в основе болезни Паркинсона, могут быть немного сложнее, чем принято считать. Исследование также может проложить путь для разработки стратегии по обнаружению болезни Паркинсона […]