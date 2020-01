В Бразилии уволили топ-чиновника, который цитировал Геббельса

Президент Бразилии Жаир Болсонару 17 января объвил в Twitter, что уволил специального секретаря по вопросам культуры страны Роберто Алвима, который цитировал министра народного образования пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Болсонару отметил, что «заявление» сделало невозможным пребывание Алвима на должности, хотя он и извинился.

«Я повторяю наш отказ от тоталитарных и геноцидных идеологий, таких как нацизм и коммунизм, а также любых аллюзий на них», – подчеркнул он.

— Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum.

Как отмечает издание The Time, перед этим театральный режиссер Алвим, который был назначен на должность спецсекретаря в июне 2019 года, снял видео, чтобы представить национальную премию в области культуры и искусства на $4,7 млн.

«Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национальным. Оно будет наделено большой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным. Оно будет глубоко связано с надеждами нашего народа. Или его не будет вообще», – сказал Алвим, частично повторив речь Геббельса, произнесенную в Берлине в мае 1933 года.

При этом на видео фоном играл фрагмент оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера – немецкого композитора, чьим творчеством увлекался лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Видео было обнародовано пресс-службой министерства культуры Бразилии, но 17 января в Twitter ведомство объявило, что обращение Алвима удалили с сайта и аккаунтов министерства в социальных сетях.

«Немецкое искусство ближайших десятилетий будет героическим, будет стальным, романтическим, будет не сентиментально объективным, будет национальным, наполненным великим пафосом, оно будет общим, обязующим и связующим, или его не будет», – говорил Геббельс.

A Secretaria Especial da Cultura retirou o vídeo de divulgação do Prêmio Nacional das Artes do site institucional e de seus perfis nas redes sociais em respeito a todos os cidadãos que se sentiram ofendidos com o conteúdo gravado pelo ex-secretário Roberto Alvim.

Алвим в Facebook заявил 17 января, что не цитировал Геббельса, назвав сходство между высказываниями «риторическим совпадением».

«Вся речь была основана на национальном идеале бразильского искусства, и было совпадение с одной фразой из речи Геббельса. Я не цитировал его и никогда бы не процитировал. Это было риторическое совпадение. Но сама фраза идеальна», – написал он, а позже удалил пост.

