Зеленский заявил, что будет участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 22-23 января. Об этом глава Украинского государства сообщил изданию The Times of Israel в интервью, которое было опубликовано 19 января.

«Да, конечно», – ответил Зеленский на вопрос журналиста.

Он объяснил, что ранее не мог пообещать, что отправиться в Израиль, потому что из Ирана еще не вернули тела украинцев, погибших в результате крушения самолета «Международных авиалиний Украины».

The Times of Israel отмечает, что тела доставили 19 января, в связи с чем в Офисе президента Украины подтвердили – Зеленский в Израиле будет.

По словам украинского президента, он знает, что на мероприятие приглашают не говорить, но «было бы справедливо», если бы он выступил с речью. Но на мероприятии президент Украины собирается присутствовать «в любом случае».

Зеленский подчеркнул, что украинцам важно почтить память жертв Холокоста, потому что каждый четвертый из погибших был их соотечественником.

Ежегодно в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (немецкое название Освенцима). В 2020 году Всемирный форум памяти Холокоста состоится 22–23 января.

5 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что отказался от участия в форуме памяти Холокоста, потому что организаторы решили не предоставлять ему слово.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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