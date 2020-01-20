Гонолулу: двое полицейских получили огнестрельные ранения

20.01.2020, 1:14, Новости дня

Двое полицейских на Гавайях в воскресенье получили огнестрельные ранения. Оба госпитализированы в критическом состоянии. Стрелявший разыскивается, сообщают официальные лица.

По сообщениям местных СМИ, полицейские выехали по вызову и по прибытии на место обнаружили мужчину, вооруженного огнестрельным оружием. Он открыл огонь по сотрудникам полиции.

Место, в котором произошел инцидент, расположено между зоопарком Гонолулу и кратером Дайамонд-Хед. Это многолюдный район, особенно в выходные дни.

Дом, в котором, как предполагается, находился стрелявший, загорелся и быстро оказался охвачен пламенем.

Сообщается, что затем пламя распространилось на два соседних дома. Кроме того, загорелась припаркованная вблизи полицейская автомашина.

Пожарные борются с огнем.

Арестов произведено не было, но полиция закрыла несколько соседних улиц. Жителям города рекомендовано не появляться в районе, где произошел инцидент.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Двое полицейских на Гавайях в воскресенье получили огнестрельные ранения. Оба госпитализированы в критическом состоянии. Стрелявший разыскивается, сообщают официальные лица. По сообщениям местных СМИ, полицейские выехали по вызову и по прибытии на место обнаружили мужчину, вооруженного огнестрельным оружием. Он открыл огонь по сотрудникам полиции. Место, в котором произошел инцидент, расположено между зоопарком Гонолулу и кратером Дайамонд-Хед. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика