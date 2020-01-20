Гонолулу: двое полицейских получили огнестрельные ранения

Двое полицейских на Гавайях в воскресенье получили огнестрельные ранения. Оба госпитализированы в критическом состоянии. Стрелявший разыскивается, сообщают официальные лица.

По сообщениям местных СМИ, полицейские выехали по вызову и по прибытии на место обнаружили мужчину, вооруженного огнестрельным оружием. Он открыл огонь по сотрудникам полиции.

Место, в котором произошел инцидент, расположено между зоопарком Гонолулу и кратером Дайамонд-Хед. Это многолюдный район, особенно в выходные дни.

Дом, в котором, как предполагается, находился стрелявший, загорелся и быстро оказался охвачен пламенем.

Сообщается, что затем пламя распространилось на два соседних дома. Кроме того, загорелась припаркованная вблизи полицейская автомашина.

Пожарные борются с огнем.

Арестов произведено не было, но полиция закрыла несколько соседних улиц. Жителям города рекомендовано не появляться в районе, где произошел инцидент.

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Последнее: Двое полицейских на Гавайях в воскресенье получили огнестрельные ранения. Оба госпитализированы в критическом состоянии. Стрелявший разыскивается, сообщают официальные лица. По сообщениям местных СМИ, полицейские выехали по вызову и по прибытии на место обнаружили мужчину, вооруженного огнестрельным оружием. Он открыл огонь по сотрудникам полиции. Место, в котором произошел инцидент, расположено между зоопарком Гонолулу и кратером Дайамонд-Хед. […]