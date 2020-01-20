Отражена атака беспилотников на российскую авиабазу в Сирии

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников, сообщили в Минобороны.

В Минобороны сообщили, что «19 января 2020 года, с наступлением темного времени суток, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся к российскому военному объекту с северо-восточного направления», передает ТАСС.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет», – сообщили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

По данным SANA, попытка нападения на базу российских ВКС в Хмеймиме была предпринята формированиями террористов при помощи беспилотных летательных аппаратов, запущенных из зоны деэскалации на севере Сирии. Воздушные цели были уничтожены средствами ПВО, размещенными в районе Латакии.

По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снаряда систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.





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