«Неуместное шоу на Рождество»: Призывы лишить гражданства Урганта обернулись намёками Эрнсту

20.01.2020, 1:04, Разное

Как известно, в СМИ продолжает активное обсуждения инцидента с участием ведущего Ивана Урганта на Первом канале. Представители общественного движения «Сорок Сороков» возмутились его шуткой про Рождество и Иисуса Христа и призвали лишить известного телевизионного деятеля российского гражданства.
По словам представителя экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме РФ Вадима Манукяна, несмотря на неуместность шутки, лишение гражданства – самая суровая мера. Впрочем, саму историю, с участием в том числе Жерара Депардье, нельзя записать в актив руководителю канала Константину Эрнсту. Более того, подобное шоу можно было и не выводить в эфир 7 января, подчеркнул специалист.

Манукян считает, что репутация французского актёра Жерара Депардье в РФ довольно неоднозначная, поэтому история и стала настолько обсуждаемой. Тем не менее, эксперт категорически против разговоров о лишении Урганта гражданства Российской Федерации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Как известно, в СМИ продолжает активное обсуждения инцидента с участием ведущего Ивана Урганта на Первом канале. Представители общественного движения «Сорок Сороков» возмутились его шуткой про Рождество и Иисуса Христа и призвали лишить известного телевизионного деятеля российского гражданства. По словам представителя экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме РФ Вадима Манукяна, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика