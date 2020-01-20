«Неуместное шоу на Рождество»: Призывы лишить гражданства Урганта обернулись намёками Эрнсту

Как известно, в СМИ продолжает активное обсуждения инцидента с участием ведущего Ивана Урганта на Первом канале. Представители общественного движения «Сорок Сороков» возмутились его шуткой про Рождество и Иисуса Христа и призвали лишить известного телевизионного деятеля российского гражданства.

По словам представителя экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме РФ Вадима Манукяна, несмотря на неуместность шутки, лишение гражданства – самая суровая мера. Впрочем, саму историю, с участием в том числе Жерара Депардье, нельзя записать в актив руководителю канала Константину Эрнсту. Более того, подобное шоу можно было и не выводить в эфир 7 января, подчеркнул специалист.

Манукян считает, что репутация французского актёра Жерара Депардье в РФ довольно неоднозначная, поэтому история и стала настолько обсуждаемой. Тем не менее, эксперт категорически против разговоров о лишении Урганта гражданства Российской Федерации.

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Последнее: Как известно, в СМИ продолжает активное обсуждения инцидента с участием ведущего Ивана Урганта на Первом канале. Представители общественного движения «Сорок Сороков» возмутились его шуткой про Рождество и Иисуса Христа и призвали лишить известного телевизионного деятеля российского гражданства. По словам представителя экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме РФ Вадима Манукяна, […]