Мнение: Отреклись от учеников своих

Да, достали руководство Вышки ее не в меру активные студенты. Жуков с видеороликами, Doxa (https://t.me/doxajournal)с критическими статьями, преподаватели с неправильными заявлениями. ВШЭ ужесточает правила внутреннего распорядка и требует от своих учеников и учителей отказаться от любой аффилиации с вузом в случае любой политической деятельности.

Что это будет означает на практике, более-менее понятно в отношении вузовских СМИ. Похоже, вслед за Doxa статуса студенческой организации лишат и прочих. А вдруг напишут что-то не то? С заявлениями тоже ясно: видимо, любое политикообразное высказывание (даже, если речь идет о языке, как у Гусейнова (https://t.me/SerpomPo/4608)) должно теперь оговариваться: это мое мнение как частного лица, меня не учили/ я не учу этому в ВШЭ, и руководство вуза глубоко не разделяет мою позицию. А при задержании на митинге первое, что нужно будет сделать, к примеру, студенту-активисту – это съесть свой студенческий билет, чтобы не бросить тень на альма-матер.

Напугали ректора Кузьминова настолько, что отдельному студенту или преподавателю теперь нельзя говорить от имени не только всей ВШЭ, но и неопределенного круга лиц — жителей общаги или сотрудников кафедры.

Печально. Нечто подобное наверняка появится и в других российских вузах.

Видимо, в Кремле думают, что если бы дореволюционная профессура не симпатизировала, порой открыто, антиправительственным взглядам своих студентов, то и революции бы не было.

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Источник: СерпомПо

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