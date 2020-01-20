В Берлине Путин опоздал на фотосессию участников саммита по Ливии. Видео

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Видео: Телеканал Дождь / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 19 января православные верующие отмечают Крещение господне. Церковный праздник теледива встречает в теплых краях, в Таиланде. Ольга Бузова не стала игнорировать важный для всех православных день. Она решила записать для фанатов видео с поздравлением. Ролик знаменитость опубликовала в «Сторис» своего «Инстаграм». В кадре Ольга Бузова стоит на лесенке в бассейне. «Всех православных поздравляю с Крещением! […]
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