Участники берлинской конференции призвали к разоружению военформирований в Ливии

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных групп и формирований в Ливии или их включению в государственные структуры безопасности страны, говорится в принятом итоговом документе конференции.

«Мы призываем к всеобъемлющему процессу демобилизации и разоружения вооруженных групп и формирований в Ливии и последующей интеграции соответствующего личного состава в гражданские, военные учреждения и органы безопасности в индивидуальном порядке – на основе учета численности личного состава вооруженных групп и проверки», – приводит текст документа ТАСС.

«Мы призываем ООН поддержать этот процесс», – отмечается в документе.

«Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня», – говорится в документе. В нем также звучит призыв «начать способствующие укреплению доверия меры, такие как обмен пленными».

Участники конференции подтвердили «необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом». «Мы призываем все стороны отмежеваться от террористических групп, включенных в составленный ООН список. В этой связи мы приветствуем усилия по борьбе с отдельными террористами и террористическими организациями, признанными таковыми СБ ООН», – говорится в документе.

В заявлении также говорится о необходимости выполнения резолюции 2368 СБ ООН и других резолюций в отношении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), террористической организации «Аль-Каиды» (запрещена в России) и определенных лиц, групп и организаций. В частности, речь идет о положениях, касающихся запрета на их передвижение и заморозки денежных средств и других финансовых активов или экономических ресурсов.

Участники конференции подтвердили приверженность сотрудничеству с целью противодействия угрозе, исходящей от иностранных террористов и боевиков.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги международной конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.





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