В Берлине завершились переговоры по ситуации в Ливии

В Берлине завершилась проходившая 19 января международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом проинформировало турецкое агентство «Анадолу».

В итоговой декларации саммита его участники призвали все стороны противостояния в Ливии «завершить процесс перехода к свободным, всеобъемлющим и справедливым выборам».

Подписанты поддержали создание единой системы национальной безопасности Ливии под контролем центральных гражданских властей. Отмечается также важность объединения под одним командованием полиции и военных.

Агентство отмечает, что стороны ливийского конфликта и тех, кто их поддерживает, призвали прекратить военную деятельность.

Организации Объединенных Наций предложено оказать содействие переговорам о прекращении огня в Ливии. Планируется сформировать под эгидой ООН Международный наблюдательный комитет, в состав которого войдут представители международных организаций и стран-участниц саммита.

На высоком уровне заседания комитета будут проводиться ежемесячно. На уровне экспертов будут работать четыре рабочие группы.

Участники саммита призвали сформировать в Ливии единое правительство, утвержденное Палатой представителей страны.

На переговорах в Берлине присутствовали лидеры Германии, Франции, Турции, России, Великобритании и других стран, а также госсекретарь США Майк Помпео.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – «тобрукское правительство», вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре 2019 года газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК «Вагнер». Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

13 января в Москве начались переговоры между РФ, Турцией и сторонами противостояния в Ливии.

14 января Хафтар отказался подписывать перемирие с правительством. 16 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам беседы с Хафтаром заявил, что тот согласился соблюдать перемирие с признанным правительством Ливии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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