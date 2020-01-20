Столкновения в Бейруте: около 450 раненых за два дня

20.01.2020, 0:14, Новости дня

По сообщению медиков, 70 человек пострадали в новых столкновениях между демонстрантами и полицией в столице Ливана в воскресенье. Общее число раненых за два дня продолжающегося насилия достигло почти 450.

Беспрецедентные акции протеста сотрясают страну с 17 октября. Их участники, люди разных вероисповеданий, требуют смещения политической элиты, которая, по их мнению, коррумпирована и несет ответственность за углубляющийся экономический кризис.

В воскресенье вечером сотни демонстрантов собрались в центре Бейрута у забаррикадированной дороги, которая ведет к парламенту. Второй вечер подряд десятки людей начали бросать камни в сторону полиции, крича: «Революция!»

Спецподразделения полиции применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, сообщил журналист AFP.

По данным Красного Креста, 70 человек получили ранения в результате новых столкновений, 30 из них были госпитализированы.

Государственное Национальное агентство новостей сообщило, что резиновые пули попали в двух журналистов, в том числе телеоператора местного канала «Аль-Джадид».

По данным AFP, в субботу получили ранения по меньшей мере 377 человек – как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности.

Правозащитная организация Human Rights Watch осудила «жестокое применение силы спецподразделениями полиции Ливана против в целом мирных демонстрантов».



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Последнее: По сообщению медиков, 70 человек пострадали в новых столкновениях между демонстрантами и полицией в столице Ливана в воскресенье. Общее число раненых за два дня продолжающегося насилия достигло почти 450. Беспрецедентные акции протеста сотрясают страну с 17 октября. Их участники, люди разных вероисповеданий, требуют смещения политической элиты, которая, по их мнению, коррумпирована и несет ответственность за […]

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