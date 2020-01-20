Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину

20.01.2020, 0:06, Новости дня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину. 

Об этом она сообщила в Twitter.

«Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину», – написала фон дер Ляйен. 

Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2020

19 января в Берлине под эгидой ООН прошла Международная конференция по Ливии. 

31 декабря 2019 года закончился 10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину.  Об этом она сообщила в Twitter. «Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину», – написала фон […]

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