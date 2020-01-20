Доктор Мясников назвал основные правила борьбы с раком

Отечественный теле- и радиоведущий, доктор Александр Мясников назвал основные правила, которые могут помочь в борьбе с раком. Специалист в первую очередь советует не паниковать, даже если врачи диагностировали онкологию, а избавляться от страха и сохранять спокойствие.
Доктор Мясников говорит, что современная медицина развивается, и на сегодняшний день имеется немало «работающих» инструментов для борьбы с раком. При этом люди всё же должны заботиться о своём здоровье, знать о провоцирующих недуг факторах и стараться избегать их. К примеру, сюда можно отнести такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя, неправильное питание и ряд инфекционных болезней. Так, Мясников напоминает, что ВОЗ приравнял переработанное мясо, в частности, колбасные изделия, к спиртному и табаку, употребление которых является фактором риска развития онкологии. Также причиной появления опасного заболевания может стать заражение гепатитом, вирусом папилломы человека и Helicobacter pylori.
Сохранить здоровье и избежать развития рака, по словам доктора Мясникова, поможет физическая активность. Также следует отказаться от употребления алкоголя, избегать длительного воздействия солнечных лучей, а при выявлении сбоев в работе систем и органов нужно как можно быстрее пройти обследование, что поможет раньше выявить проблемы и облегчить лечение.
В случае, если у человека диагностировали онкологию, специалист советует неукоснительно придерживаться рекомендаций медиков. Кроме того, доктор не рекомендует прибегать к народной медицине в борьбе с раком, а обращаться к профессионалам, так как эффективность лечения в большей степени зависит от стадии выявления заболевания, грамотно подобранных препаратов и терапии.
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Последнее: Отечественный теле- и радиоведущий, доктор Александр Мясников назвал основные правила, которые могут помочь в борьбе с раком. Специалист в первую очередь советует не паниковать, даже если врачи диагностировали онкологию, а избавляться от страха и сохранять спокойствие. Доктор Мясников говорит, что современная медицина развивается, и на сегодняшний день имеется немало «работающих» инструментов для борьбы с раком. […]
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