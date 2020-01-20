КХЛ: Конституционная хоккейная лига

Комикс в «Новой газете».
Художник: Fizzz, специально для «Новой газеты»
По сведениям со строек народного хозяйства, которые теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко, Ночная хоккейная лига, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе председателя правительства В.В. Путина и усиленная нынешним премьером Михаилом Мишустиным, ночью приняла решение доукомплектовать «рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ».
Буря и натиск, а также надежная игра в защите против большинства — основа суверенного конституционализма.
Источник: Новая газета
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Последнее: Комикс в «Новой газете». Художник: Fizzz, специально для «Новой газеты» По сведениям со строек народного хозяйства, которые теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко, Ночная хоккейная лига, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе председателя правительства В.В. Путина и усиленная нынешним премьером Михаилом Мишустиным, ночью приняла решение доукомплектовать «рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ». Буря […]
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