КХЛ: Конституционная хоккейная лига

20.01.2020, 0:01, Разное

Комикс в «Новой газете».

Художник: Fizzz, специально для «Новой газеты»

По сведениям со строек народного хозяйства, которые теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко, Ночная хоккейная лига, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе председателя правительства В.В. Путина и усиленная нынешним премьером Михаилом Мишустиным, ночью приняла решение доукомплектовать «рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ».

Буря и натиск, а также надежная игра в защите против большинства — основа суверенного конституционализма.

Источник: Новая газета



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Последнее: Комикс в «Новой газете». Художник: Fizzz, специально для «Новой газеты» По сведениям со строек народного хозяйства, которые теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко, Ночная хоккейная лига, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе председателя правительства В.В. Путина и усиленная нынешним премьером Михаилом Мишустиным, ночью приняла решение доукомплектовать «рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ». Буря […]

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