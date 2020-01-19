Мнение: О возможности восстановления сирийско-турецких отношений

О возможности восстановления сирийско-турецких отношений

После встречи между начальником разведки Сирии Али Мамлуком и его турецким коллегой Хаканом Фиданом с российским посредником в Москве неделю назад все чаще говорят о возможности возвращения официальных отношений между Дамаском и Анкарой. эти отношения были прерваны в 2012 году после того, как Турция потребовала от президента Башара Асада отдать власть и поддержала вооруженную ппозицию для достижения этой цели, и каждый может вспомнить красные линии, которые обрисовал Эрдоган, и сроки, которые он дал Асаду на уход. Но было доказано, что ветры дуют вразрез с тем, чего хотят корабли Эрдогана, который начал менять свои приоритеты, так как он больше не требовал ухода Асада, и на практике,у него не было целей в Сирии, кроме борьбы с курдским проектом под предлогом борьбы с терроризмом. Он пошел на силовые меры, чтобы заключить сделку с русскими и американцами в достижении этой цели, как это произошло во время его агрессии против Африна и Рас-аль-Айна, когда он начал операции "Оливковая ветвь" и "Мирная весна"</p>

В истории современных сирийско-турецких отношений были моменты, когда война была на пороге, прежде чем она превратилась в реальность, как это произошло в 1998 году во время кризиса, известного как кризис Оджалана, когда Турция мобилизовала свои силы на границах и угрожала военными действиями если Дамаск не изгонит или не передаст лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллу Оджалана, который находился на ее территории. Поскольку Оджалан был арестован в столице Кении Найроби, и кризис между двумя сторонами требовал разрешения, было достигнуто соглашение Адана, о котором сегодня говорят, как о точке входа в перестройку отношений между Дамаском и Анкарой. В то время многие страны вступили в процесс урегулирования кризиса, в частности, Египет и Иран,

Сегодня, учитывая события, происходящие в сирийском кризисе, турецкой политики в Сирии зашедшей в тупик и большую роль, которую играет Россия на линии Дамаск-Анкара, есть те, кто верит в урегулирование. Сценарий между двумя сторонами может быть повторен, несмотря на большую роль, которую Турция сыграла в совершении массовых убийств против сирийского народа. Возможно, что побуждает их к этому убеждению, это ряд факторов и причин, наиболее важными из которых являются:

1. Обе стороны согласились ограничить и положить конец Автономной администрации в северо-восточной Сирии, тем более что этот вопрос являлся приоритетным направлением для Турции в последние годы, поскольку Турция начала три военные операции, чтобы достичь этой целию Постоянным здесь является то, что основной аспект Аданского соглашения связан с тем, как координировать борьбу с влиянием РПК, поскольку Дамаск демонстрирует свою готовность вернуться к активации соглашения, в то время как Турция пытается изменить формулу соглашения, чтобы получить лучшие условия и выгоды, особенно в плане контроля над северной Сирией и военного вторжения под предлогом борьбы с терроризмом.

2. Россия придает политический вес восстановлению официальных отношений между двумя сторонами, где она организовала ряд встреч официальных лиц с обеих сторон. При этом Россия хочет достичь ряда стратегических целей, возможно, наиболее важной из которых является устранение влияния вооруженных оппозиционных групп, которые почти осаждены в мухафазе Идлиб, и сформировать общий русско-турецко-сирийский подход перед лицом изгнания войск США с восточного берега Евфрата. Возможно, что облегчает миссию Путина здесь, это его выдающиеся отношения как с Асадом, так и с Эрдоганом, и его способность через эти отношения определять ход сирийского кризиса. Этот вопрос стал очевиден после улучшения российско-турецких отношений и после примирения, которое имело место после того, как Турция сбила российский военный самолет. Затем, с одобрения или понимания России, запуск Астанинского трека, в дополнение к Сочинскому соглашению, привел к началу военных вторжений в операции «Оливковая ветвь» и «Мирная весна», поскольку сирийская армия получила большую выгоду от операции «Мирная весна», поскольку она была точкой входа для ее развертывания в районах к востоку от Евфрата после того, как он был под контролем сирийских демократических сил (СДС) и влияния США.

3. Ввиду пересечения интересов Дамаска и Анкары с российским посредничеством, Эрдоган может не найти препятствий для того, чтобы сказать: «Бог прощает то, что произошло», прекращает свою поддержку вооруженных группировок в Идлибе и заключает с ними сделки в обмен на поддержка Россией позиции Эрдогана в ливийском кризисе, когда полным ходом идет транспортировка сирийских боевиков и наемников оттуда в Ливию. Речь Эрдогана, обращенная к этим группам и Сирийской национальной коалиции, была замечательной, когда он объявил несколько дней назад, что политические решения в отношении Идлиба потерпели неудачу, и вооруженные группы должны защищаться, что является убедительным свидетельством того, что он отказался от этих вооруженных групп или, точнее, подтолкнул их к участию в его проекте в Ливии.

4. На пути к восстановлению отношений с Дамаском Эрдоган не найдет противодействия своим усилиям в Турции, напротив, он может найти большую поддержку у оппозиционных партий Турции, которые выступают против политики Эрдогана в отношении сирийского кризиса, и давно призывают восстановить официальные отношения с Дамаском, чтобы избавиться от бремени сирийских беженцев, возвращая их в свою страну.

5. С другой стороны, сирийские официальные лица заявили о своей готовности восстановить отношения с Турцией уже несколько раз, если она покидает сирийские территории и прекращает поддержку вооруженных оппозиционных групп. Возможно, Дамаск видит свою заинтересованность еще и в прорыве международной изоляции в свете санкционной блокады наложенной на него.

6. Существуют крупные экономические интересы, которые могут подтолкнуть обе стороны к постепенному восстановлению отношений, такая проблема становится актуальной в свете экономического кризиса в двух странах, особенно в свете краха сирийской валюты и турецкой лиры против доллара, где география между двумя странами несет в себе значительные коммерческие, экономические, сельскохозяйственные, водные и промышленные интересы, как это было в прошлом, когда сирийские территории были переправой для турецких коммерческих конвоев и для движения турецкого торгового грузовика транзитом в арабский мир.

Действительно, некоторые могут увидеть, что трудно, если не невозможно, возобновить официальные отношения между Дамаском и Анкарой после всего, что произошло, но постоянная, которая должна быть хорошо известна, такова, что Эрдоган так не думает, а скорее он думает в первую очередь в интересах своей страны, своего правления и своей повестки дня, поскольку человек известен своей способностью заключать союзы, а затем противостоять им и наоборот.

Ранее он примирился с Путиным, и они стали близкими союзниками после того, как он описывал его как убийцу сирийского народа. Он также начал одно нападение за другим против иранского руководства из-за его политики в Сирии, где он описывал его как правительство, которое осуществляет политику шиитов в регионе, прежде чем договариваться с Ираном и поддерживать его на региональном уровне, координируя с Ираном действия в Астане и на местах в Сирии и Ираке. Поэтому, когда Эрдоган видит восстановление отношений с Дамаском в интересах своей страны и своего правления в условиях обострения кризисов в регионе, он без колебаний примирится со своим бывшим другом Башаром Асадом, так как Эрдоган отлично разбирается в политических переворотах, когда ситуация сначала требовала от Эрдогана быть против, а затем за.

https://npasyria.com/en/blog.php?id_blog=1565&sub_blog=16+&name_blog=About+the+possibilities+of+the+return+of+the+Syrian-Turkish+relations#.XiQ3U0xSsyA.twitter — цинк

На мой взгляд, не стоит вопрос «Восстановят ли Сирия и Турция отношения». Вопрос стоит «Когда и на каких условиях это произойдет».

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: О возможности восстановления сирийско-турецких отношений После встречи между начальником разведки Сирии Али Мамлуком и его турецким коллегой Хаканом Фиданом с российским посредником в Москве неделю назад все чаще говорят о возможности возвращения официальных отношений между Дамаском и Анкарой. эти отношения были прерваны в 2012 году после того, как Турция потребовала от президента Башара Асада отдать […]