Путин отрицает, что хочет оставаться у власти как можно дольше

Президент России Владимир Путин отрицает, что планирует сохранить власть после ухода с поста президента в 2024 году.

67-летний Путин отверг обвинения, что предложенные им изменения в Конституцию позволят ему сохранить власть в стране, которой он управляет уже 20 лет.

В субботу он посетил свой родной город Санкт-Петербург, где сказал, что понимает обеспокоенность людей, но не хочет, чтобы Россия вернулась к советской практике, когда лидеры умирали в должности без планов передачи власти.

«Очень тревожно, на мой взгляд, было бы вернуться в ситуацию середины 1980-х годов, когда руководители государства один за одним до конца своих дней оставались у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий для трансформации этой власти», – сказал Путин.

«Поэтому Вам спасибо большое, но я думаю, что лучше к такой ситуации, какая была в середине 1980-х годов, не возвращаться», – добавил он.

Однако многие критики Путина скептически отнеслись к его заверениям.

Они обеспокоены тем, что предложенные Путиным изменения, первые значительные поправки к Конституции, принятой при Борисе Ельцине в 1993 году, направлены на сохранение им рычагов власти после ухода из Кремля.

Нынешний президентский срок Путина заканчивается в 2024 году, и он больше не сможет выставлять свою кандидатуру, поскольку Конституция запрещает одному и тому же лицу занимать должность президента более двух сроков подряд.

Предложенные им конституционные изменения на данном этапе являются расплывчатыми. По мнению критиков, они могут позволить ему сохранить власть в качестве национального лидера – будь то на посту премьер-министра (Путин уже прибегал к такому маневру, чтобы обойти ограничения на число сроков), спикера парламента или главы реорганизованного Госсовета, функции которого пока четко не определены.

Политические противники охарактеризовали предложенную реформу, как «конституционный переворот», предполагающий снижение влияния президентской власти. Некоторые бывшие советники Кремля говорят, что ни одна из влиятельных фракций в Кремле и никто из олигархов не хотят, чтобы Путин ушел – из-за опасений, что это приведет к междоусобной войне внутри правящего класса.

В недавнем интервью «Голосу Америки», которое было дано до объявления Путина, один из его бывших советников Глеб Павловский заявил, что российский лидер в какой-то степени попал в ловушку внутри системы, которую сам же и создал. По мнению Павловского, Путин не может уйти из-за опасений, что все развалится.

Хотя предложение Путина вызвало возмущение у правозащитников, либералов и его политических соперников, обычные россияне, даже те, кто критически относятся к Путину, похоже, смирились с ситуацией. Многие говорят, что никогда и не ожидали, что он расстанется с властью через четыре года.

«Мне все равно», – заявила корреспонденту «Голоса Америки» 28-летний финансист Екатерина. По ее словам, ее друзья а большинстве своем «лишь шутят об этом», поскольку чувствуют, что ничего не могут поделать. Она сомневается, что план Путина приведет к масштабным акциям протеста.

Некоторые оппозиционные политики говорят, что Россия начала тяготеть к центральноазиатской модели управления. Они обвиняют Путина в том, что он хочет пойти по пути Казахстана, где в прошлом году Нурсултан Назарбаев отказался от поста президента, но сохраняет контроль над страной, будучи главой могущественного Совета безопасности.

«Это полное переключение правящего класса с западной идеологии на какую-то другую – восточную или древнеримскую», – говорит Александр Баунов из Московского Центра Карнеги.

Предложенная российским лидером реформа также предполагает отказ от верховенства международного права – принципа, закрепленного в нынешней редакции Конституции. Это возможное изменения встревожило организации гражданского общества, которые уже стали свидетелями ужесточения условий своей работы.

«В качестве члена Совета Европы и ОБСЕ, Россия связана международными стандартами в области прав человека, гражданских свобод и верховенства права, включая демократические выборы, защиту от произвольных заключений в тюрьму, а также свободы СМИ, собраний и ассоциаций», – написал оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза в статье, опубликованной Washington Post в пятницу.

Эти обязательства долгое время игнорировались, «но, устанавливая верховенство внутреннего законодательства, Кремль хочет освободиться от оставшихся официальных обязательств в рамках международного права, что означает еще одну веху в его нарастающей изоляции», отметил он.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент России Владимир Путин отрицает, что планирует сохранить власть после ухода с поста президента в 2024 году. 67-летний Путин отверг обвинения, что предложенные им изменения в Конституцию позволят ему сохранить власть в стране, которой он управляет уже 20 лет. В субботу он посетил свой родной город Санкт-Петербург, где сказал, что понимает обеспокоенность людей, но не […]