Мнение: От барских щедрот

А пока Путин прекрасно вошел в роль то ли рождественского дедушки, то ли 📸доброго барина, который, проезжая по своим владениям, одаривает своих подданных. Кого – горсткой меди, а кого – и целым рублем.

В среду в Москве во время послания Путин «раздал милости» на 450 млрд (https://t.me/SerpomPo/4995) руб. Сегодня, участвуя в торжествах, посвященных снятию блокады Ленинграда, – еще порядка 55 млрд единовременных выплат в честь 75-летия Победы. Ветераны и приравненные к ним категории граждан получат по 75 тыс. рублей. Труженики тыла – по 50 тыс. В прошлом году выплаты составляли 10 и 5 тыс. соответственно. Но, как заявил Путин (https://tass.ru/obschestvo/7551337), «у нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем …помощь, связанную с этой датой». Расходы, по сравнению с ранее предполагавшимися, вырастут примерно в 10 раз.

Учитывая размер государственной кубышки в 16,5 трлн (https://t.me/SerpomPo/5017) – это ерунда.

А если прикинуть, что только у нового премьера Мишустина, который 20 лет провел на госслужбе, одной недвижимости (незадекларированной) на 0,6 млрд руб (https://t.me/wwwproektmedia/167)., ветеранам в честь юбилея можно было бы и больше выплатить.

Тем более, что, увы, их становится меньше с каждым днем: 74 тыс (https://t.me/SerpomPo/4989). весной 2019-го (министр труда Топилин), 60 тыс.- осенью (вице-премьер Голикова).

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Источник: СерпомПо

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