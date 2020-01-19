В Одессе полицейский на автомобиле сбил двух человек

В Одессе сотрудник полиции совершил наезд на двух пешеходов, их отправили в больницу. Об этом 19 января проинформировали в полиции Одесской области.
«Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции, находясь вне службы, – сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов», – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения, их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.
«О происшествии с участием полицейского сообщили сотрудникам Государственного бюро расследований», – отметили в полиции.
По данным УНИАН, полицейский был на иномарке с еврономерами. После совершения ДТП он якобы уехал с места происшествия, но затем вернулся.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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