Лавров оценил итоги берлинской конференции по Ливии

Россия положительно оценивает итоги международной конференции по Ливии, но различия в подходах между сторонами конфликта сохраняются, сообщил и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров.

«В целом мы считаем конференцию весьма полезной. Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам. Понятно, что завязать устойчивый, серьезный диалог между ними пока не получается, слишком велики различия в подходах», – приводит слова Лаврова ТАСС.

«Тем не менее те рекомендации, те предложения, которые содержатся в итоговом документе берлинской конференции, пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сеть за стол переговоров и начать договариваться», – отметил министр.

Лавров обратил внимание, что участникам берлинской конференции удалось согласовать итоговый документ по урегулированию ситуации в Ливии таким образом, что его рекомендации должны быть одобрены ливийскими сторонами. При этом он подчеркнул, что ливийцы должны высказаться до рассмотрения коммюнике Советом Безопасности ООН.

«Удалось итоговый документ настроить таким образом, что все, что содержится в плане конкретных рекомендаций, конкретных предложений, должно быть одобрено ливийскими сторонами», – сказал глава российского МИД.

«Момент, на котором мы настаивали: необходимость воспроизвести в документах конференции четко и недвусмысленно ключевые положения имеющихся резолюций СБ ООН по Ливии», – указал Лавров. По его словам, прежде всего речь идет о «констатации отсутствия военного решения» и о «необходимости обеспечить ливийское урегулирование силами самих ливийцев», то есть без вмешательства извне.

Лавров также подчеркнул роль Совета Безопасности ООН, которому будет направлен итоговый документ, чтобы его изучили и выразили к нему свое отношение. «Президент [России Владимир] Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций в СБ ООН мы, конечно же, будем учитывать мнение ливийцев, – сообщил он. – И прежде чем СБ ООН может приступить к работе над этим документом, такое мнение должно быть четко изложено».

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.





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