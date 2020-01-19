Дочь Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о заработке на рекламе в Instagram

В одном из недавних интервью 21-летняя дочь российского государственного деятеля Дмитрия Пескова пояснила о собственной финансовой независимости. По словам Елизаветы Песковой, с 18 лет она не берёт деньги у родителей, а зарабатывает самостоятельно на рекламе в Instagram.

На данное время дочь Дмитрия Пескова является студенткой МГИМО, и после окончания вуза продолжит семейную династию дипломатов. В интервью Forbes Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила от отца 30 000 рублей около трёх лет назад. Тогда сумма показалась ей недостаточной, и она попросила добавить несколько тысяч, на что родитель «пристыдил» дочь, а она попыталась прожить на выделенные средства. Однако только покупка отсутствовавшей по какой-то причине в столичной квартире кровати потребовала почти половину суммы, а потому Пескова решила продать некоторые вещи через Instagram.



Спустя некоторое время её заметили рекламодатели и предложили сотрудничество. С тех пор Елизавета Пескова зарабатывает на жизнь, размещая в своём аккаунте посты о товарах или услугах. К примеру, публикация в её профиле обойдётся заказчику как минимум в 60 000 рублей, а данные, размещённые в разделе Stories, – примерно в 40 000. При этом дочь Пескова утверждает, что работает честно и не «накручивает» подписчиков для большей монетизации блога.

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