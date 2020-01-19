Гончарук о коррупционных потоках: Мы еще не ко всем дотянулись

Новая украинская власть перекрыла коррупционные схемы, которые наносили ущерб в миллионы долларов. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 19 января в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы еще не ко всем дотянулись, но огромное количество людей живет в большом дискомфорте. Они или уже потеряли, или потеряют свои коррупционные потоки. …Речь идет о миллионах долларов», – сказал глава правительства.

Его спросили, в месяц или в год.

«Та в день», – ответил Гончарук.

По его словам, в Украине прекращают «абсолютно нелегальный» игровой бизнес, нелегальный оборот древесины, закрывают нелегальные заправки и борются с контрабандой.

«Я не могу сказать совокупную цифру, не хотел бы быть голословным», – подчеркнул Гончарук.

Правительство Гончарука было избрано 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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