Гончарук о коррупционных потоках: Мы еще не ко всем дотянулись

Новая украинская власть перекрыла коррупционные схемы, которые наносили ущерб в миллионы долларов. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 19 января в эфире телеканала «Украина 24».
«Мы еще не ко всем дотянулись, но огромное количество людей живет в большом дискомфорте. Они или уже потеряли, или потеряют свои коррупционные потоки. …Речь идет о миллионах долларов», – сказал глава правительства.
Его спросили, в месяц или в год.
«Та в день», – ответил Гончарук.
По его словам, в Украине прекращают «абсолютно нелегальный» игровой бизнес, нелегальный оборот древесины, закрывают нелегальные заправки и борются с контрабандой.
«Я не могу сказать совокупную цифру, не хотел бы быть голословным», – подчеркнул Гончарук.
Правительство Гончарука было избрано 29 августа 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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