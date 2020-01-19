Юристы Трампа спорят с обвинителями президента об обоснованности импичмента

Ключевые игроки в деле об импичменте Дональда Трампа и его защита в воскресенье ожесточенно поспорили о том, являются ли попытки президента США заставить Украину провести расследования, выгодные ему в политическом плане, правонарушениями, из-за которых он должен быть отстранен от должности.

Разбирательство по делу Трампа в Сенате официально открылось на днях. Ожидается, что стороны выступят со вступительными заявлениями во вторник, однако словесные баталии участников политической и юридической борьбы за судьбу Трампа, которые развернулись в воскресных новостных ток-шоу, позволяют судить о накале страстей, свидетелем которых американцы, вероятно, станут в ближайшие дни.

Один из адвокатов Трампа, Алан Дершовиц, выступая на канале CNN, заявил, что он скажет сенаторам, что «даже если представленные факты окажутся правдой, дело не поднимается до уровня импичмента», предполагающего признание Трампа виновным и его отстранение от должности.

Алан Дершовиц (архивное фото)

Законодателям предстоит установить, являются ли совершенные Трампом деяния «серьезными преступлениями и проступками» – согласно установленным Конституцией США критерием для отстранения президента от должности. Республиканское большинство в Сенате едва ли признает президента, своего однопартийца, виновным, притом, что для принятия такого решения требуется две трети голосов.

В июле прошлого года Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность одного из своих главных соперников на выборах 2020 года, бывшего вице-президента демократа Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена, который работал в украинской газовой компании. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в то же время, когда Трамп временно заблокировал выделение Украине военной помощи в размере 391 миллион долларов, которая была нужна Киеву для борьбы с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

По мнению Дершовица, действия Трампа не являются преступным поведением. Адвокат заявил, что если его точка зрения «возобладает», и Сенат решит, что нарушений, которые могли бы стать основой для импичмента, не было, то «необходимости вызывать свидетелей нет».

«Сенат должен проголосовать за оправдание [Трампа] или за прекращение [дела против него]», – сказал он.

Демократ Адам Шифф, лидер семи «менеджеров» Палаты представителей, которые ведут дело против Трампа, заявил программе «На этой неделе» на канале АВС: «Никто серьезно не оспаривает факты, состоящие в том, что президент заблокировал военную помощь в объеме сотен миллионов долларов, предназначенную союзнику, который ведет войну с Россией, что он отозвал встречу в Белом доме, которой добивался президент Украины… чтобы принудить Украину помочь ему сжульничать на следующих выборах».

«В действительности они не могут оспорить эти факты, – добавил он. – Поэтому единственная действительно новая вещь в защите президента состоит в том, что, поскольку они не могут оспорить факты, теперь они говорят, что президента нельзя подвергнуть импичменту за злоупотребление полномочиями».

В субботу законодатели Палаты представителей, выступающие за осуждение Трампа, и защитники президента представили юридические аргументы по делу.

Менеджеры Палаты представителей заявили, что «имеющиеся свидетельства всецело подтверждают», что Трамп виновен по обеим статьям обвинений, которые ему предъявлены.

В свою очередь, команда юристов Трампа назвала усилия в рамках импичмента «опасной атакой на право американского народа свободно избирать президента».

Его адвокаты назвали действия по импичменту «наглой и незаконной попыткой опротестовать результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось лишь несколько месяцев».

Однако Шифф, председатель комитета Палаты представителей по разведке, который несколько недель заслушивал показания свидетелей в рамках расследования по импичменту, заявил, что правовая позиция Белого дома «удивительна тем, что она в действительности не предлагает чего-то нового, выходящего за рамки неудачных аргументов, которые мы уже услышали в Палате представителей».

Сенат пока не решил, будет ли он заслушивать свидетелей при разбирательстве по импичменту. Против заслушивания новых показаний выступает лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Демократы хотят направить повестки для дачи показаний бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвэни и другим, чтобы они рассказали о том, что им известно о действиях Трампа в отношении Украины.

В конце концов, Трамп разблокировал военную помощь Украине, хотя Зеленский не стал расследовать деятельность Байденов. По мнению республиканцев, это доказывает, что Трамп не участвовал в сделке по принципу «услуга за услугу».

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