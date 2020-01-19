Лавров раскрыл задачи созданного по итогам конференции в Берлине комитета по Ливии

Создаваемый военный комитет Ливии будет заниматься разработкой мер повышения доверия между сторонами конфликта, сообщил и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

«Создаваемый военный комитет из пяти представителей от Сарраджа и Хафтара, соответственно, будет под приглядом ООНовцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым», – приводит слова Лаврова ТАСС.

«Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы с обеспечением перемирия», – отметил глава МИД России.

«Сегодня констатировали, что оно [перемирие] в целом соблюдается, хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон. Те страны, которые имеют влияние «на земле» в Ливии сегодня также обвязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий, и будут стимулировать сохранение перемирие, его консолидацию, его укрепление», – добавил министр.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что стороны ливийского конфликта назвали участников создаваемой по итогам международной конференции в Берлине военной мониторинговой комиссии по Ливии в формате «пять плюс пять».

«Было важно, что присутствовавшие представители Ливии, а именно премьер-министр [Фаиз] Саррадж и генерал [Халифа] Хафтар, сегодня назвали нам имена участников для встречи военной комиссии «пять плюс пять», как это было согласовано», – сказала Меркель.

«Это означает, что теперь [их] можно приглашать на эту встречу», – добавила канцлер. «Она должна затем стать основой для того, чтобы это перемирие оказалось действительно устойчивым режимом прекращения огня», – подчеркнула Меркель.

Канцлер отметила, что встреча по вопросам укрепления перемирия в Ливии состоится «в скором времени». По ее словам, «участники сегодняшней конференции сказали, что не будут оказывать поддержку противоборствующим сторонам и прекратят операции, если будет соблюдаться перемирие».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь сообщил, что военный комитет по Ливии соберется в ближайшие дни в Женеве.

«Благодаря конференции в Берлине мы получили согласие пяти военных сторон в Ливии от [командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы] Хафтара, – сказал генсек ООН. – Теперь мы сможем провести в Женеве заседание военного комитета в ближайшие несколько дней».

Гутерриш выразил надежду, что «продвижению на политическом треке поможет проведение политического форума» с участием представителей ливийских сторон и ООН.

Он также обратил внимание на важность экономического трека урегулирования. «Первая встреча [по экономической теме] состоялась в Тунисе, вторая пройдет через две-три недели, – сообщил генсек. – Ее участники будут заниматься первостепенными задачами, такими как вопрос центробанка, инвестиционная политика, национальная нефтяная компания».

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта.





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